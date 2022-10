Viola come il mare 28 ottobre, trama: la protagonista potrebbe ritrovare il padre

Condividi su

Venerdì 28 ottobre, dalle ore 21:40 su Canale 5, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Viola come il mare. La fiction prodotta da Lux Vide e RTI è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Viola come il mare 28 ottobre, le vicende sentimentali dei protagonisti

Al centro di Viola come il mare del 28 ottobre vi sono i due protagonisti, ovvero Viola Vitale e Francesco Demir. La prima lavora come giornalista ed è interpretata da Francesca Chillemi. Il secondo, invece, nella serie fa il poliziotto e ha il volto di Can Yaman. In particolare, hanno ampio spazio le loro vicende sentimentali.

A inizio stagione, anche grazie a una forte attrazione fisica, i due erano molto vicini. Tuttavia, Demir ha manifestato la volontà di non volersi impegnare in una relazione seria e, per questo, i due personaggi principali si sono allontanati.

Durante Viola come il mare del 28 ottobre, la giornalista riflette sulla possibilità di andare a convivere con Raniero. Il fatto sarebbe un passo molto importante per la coppia e questo la spaventa, probabilmente non convinta appieno della sua relazione. Al tempo stesso, Demir deve fare i conti con un forte senso di amarezza, in quanto si sente preso in giro da Farah.

I casi della puntata

Al di là delle vicende sentimentali, in Viola come il mare del 28 ottobre i protagonisti lavorano l’uno al fianco dell’altro per risolvere dei crimini. In primis, Demir e Vitale devono cercare di far luce su una vicenda legata a un sospetto avvelenamento di un giovane atleta. Inoltre, nella seconda e ultima puntata, i personaggi principali indagano sulla morte di un noto imprenditore di Palermo, città dove è ambientata la fiction.

Viola come il mare 28 ottobre, la ricerca del padre di Vitale potrebbe arrivare a una svolta

Infine, proseguono anche i filoni investigativi iniziati sin dalla puntata d’esordio della fiction. Demir, in particolare, continua le sue indagini sul traffico di esseri umani. L’inchiesta, che tra le altre cose gli ha permesso di conoscere Farah, potrebbe arrivare a una soluzione dopo una brillante intuizione da parte del poliziotto.

Vitale, durante Viola come il mare del 28 ottobre, prosegue la ricerca di suo padre. Nelle scorse puntate, pur con l’aiuto di Raniero, non è riuscita ad arrivare al genitore. La protagonista riceve un fondamentale aiuto da parte di Tamara. Quest’ultima, in particolare, le permette di rintracciare un uomo che potrebbe essere proprio il papà della giornalista.