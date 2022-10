Viola come il mare 21 ottobre, la trama: Raniero e Vitale progettano un week end romantico

Condividi su

Venerdì 21 ottobre, dalle ore 21:50 su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo doppio appuntamento di Viola come il mare. La fiction prodotta dalla Lux Vide e RTI è giunta al settimo e ottavo episodio. Entrambi sono visibili, in diretta streaming e on demand, dal sito di Mediaset Play.

Viola come il mare 21 ottobre, Raniero e Viola tentano un week end romantico

Nell’appuntamento, Raniero e Vitale sono sempre più affiatati. I due, nelle scorse settimane, si sono conosciuti durante le ricerche che la giornalista effettuava per ritrovare il padre. Dopo qualche perplessità iniziale, hanno iniziato a piacersi, passando sempre più tempo insieme. Anche grazie a tale vicinanza, la protagonista sembra aver dimenticato l’attrazione mostrata per Francesco Demir non appena arrivata a Palermo.

Per suggellare ulteriormente la loro unione, nel primo episodio di Viola come il mare del 21 ottobre Vitale e Raniero decidono di partire insieme per passare un fine settimane romantico. Il piano, però, non si concretizza: la protagonista, infatti, rimane vittima di un forte raffreddore. Inoltre, è costretta a tornare a lavoro dopo un nuovo caso di omicidio.

Demir e Vitale indagano sulla morte di una nota ristoratrice

Nella prima puntata di Viola come il mare del 21 ottobre, Vitale e Demier lavorano fianco a fianco per indagare sulla morte di Luisa Palazzo, una ristoratrice molto nota di Palermo (ovvero la città dove è ambientata la serie). La protagonista, poi, ha degli importanti problemi a lavoro, causati dal clima tutt’altro che sereno presente in redazione. Raniero, intanto, è rimasto abbastanza male per il week end saltato. Viola, comprendendo il suo stato d’animo, è combattuta: vorrebbe parlargli della sua malattia, ma teme la sua reazione.

Viola come il mare 21 ottobre, Demet chiude i rapporti con Farah

In Viola come il mare del 21 ottobre ci sono degli aggiornamenti riguardanti la situazione sentimentale di Demet. L’ispettore di Polizia, dopo un iniziale coinvolgimento, ha scelto di non voler più vedere Farah, che nel frattempo è andata in un centro di accoglienza. Qui, però, la giovane non vuole più stare e per questo scappa, costringendo Demet e colleghi a cercarla. Contemporaneamente non si fermano neanche le indagini sul traffico di esseri umani.

Demet e Viola, nella seconda puntata di Viola come il mare del 21 ottobre, sono chiamati a indagare su un ulteriore caso, questa volta di tentato omicidio. La vittima è l’avvocato Graziosi. Vitale scopre una verità a dir poco sorprendente sul conto di Tamara, sua collega ma ancor prima amica.