Vincenzo Maliconico 3 novembre, le trame: il protagonista scopre dei particolari importanti su Dylan

Giovedì 3 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuovi appuntamenti di Vincenzo Malinconico. La serie con protagonista Massimiliano Gallo è fruibile anche in streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Vincenzo Malinconico 3 novembre, il protagonista incontra un padre che vuole farsi giustizia da solo

Vincenzo Malinconico, durante le puntate di giovedì 3 novembre, ha un incontro inaspettato in tribunale. Qui, infatti, conosce lo stimato ingegnere Romolo Sesti Orfeo. Suo figlio ha perso la vita a causa di un attentato della camorra. Esasperato dalla lentezza della giustizia, Orfeo confida all’avvocato la volontà di farsi giustizia da solo. Per questo si è messo sulle tracce di quelli che potrebbero essere i killer.

Qualche tempo dopo, Malinconico viene a conoscenza di un dettaglio che potrebbe essere utile per Sesti Orfeo. Sceglie così di recarsi presso il centro sportivo dove lavora il sospettato, convinto di trovare qui l’ingegnere. Quest’ultimo, effettivamente, si trova sul posto ed è pronto a tendere una trappola al mafioso.

Fantasia ha un infarto

Nel corso di Vincenzo Malinconico del 3 novembre proseguono i rapporti tra l’avvocato e Fantasia. Il protagonista, negli scorsi episodi, ha difeso l’uomo dall’accusa di essere stato il becchino di una cosca mafiosa. Malinconico e Burzone hanno un violento scontro verbale, nel quale Fantasia comprende di aver provocato, seppur involontariamente, la morte di sua figlia Brooke. Tale fatto lo getta nel pieno sconforto, al punto da provocargli un infarto.

Vincenzo Malinconico 3 novembre, aggiornamenti su Dylan

A Vincenzo Malinconico di giovedì 3 novembre, il protagonista torna a occuparsi di Dylan. Il personaggio ha fatto il proprio ingresso negli scorsi episodi, in quanto fidanzato della già citata Brooke. Sette giorni fa, Malinconico ha ricercato Dylan anche con l’aiuto della sorella Yvonne. Nel nuovo appuntamento, l’avvocato viene a conoscenza di alcune informazioni importanti sul giovane. Quest’ultimo, in particolare, si trovava in seri guai per alcuni debiti economici causati da un giro di scommesse clandestine. Dylan, infatti, doveva un ingente quantitativo di denaro a una persona chiamata Teicheué.

Folto il cast Vincenzo Malinconico del 3 novembre. Il protagonista è interpretato da Massimiliano Gallo. Con lui Teresa Saponangelo, che dà vita a Nives, ex moglie dell’avvocato. Nonostante il divorzio, i due continuano a vedersi di nascosto. Malinconico, intanto, ha iniziato una relazione con la collega Alessandra Persiano, con la quale ha cominciato una convivenza. A dare il volto all’avvocatessa ci pensa Denise Capizza, che nel corso delle puntate è divenuta via via sempre più centrale nella trama.