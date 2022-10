Vincenzo Malinconico 27 ottobre, la trama: il protagonista difende il vicino di casa Giustino

Condividi su

Giovedì 27 ottobre, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Vincenzo Malinconico. La fiction, la scorsa settimana, ha ottenuto ottimi dati di ascolto, vincendo la serata con 4,1 milioni di telespettatori e una share che ha sfiorato il 23%. Gli episodi sono fruibili in diretta streaming e on demand da Rai Play.

Vincenzo Malinconico 27 ottobre, la prima puntata

Il primo appuntamento ha come titolo Tango ucraino. Il protagonista, a inizio puntata, sceglie di aiutare Giustino Talento, il suo vicino di casa. Quest’ultimo, infatti, è molto preoccupato per la sparizione di Lulla, giovane moglie di origini ucraine. Sentite tali preoccupazioni, l’avvocato sceglie di accompagnare Giustino in questura. Le forze dell’ordine, udite le sue dichiarazioni, si insospettiscono.

I poliziotti, mentre raccolgono la sua deposizione, notano la presenza di una ferita a una mano. Per questo, gli inquirenti iniziano a indagare e, durante la puntata di Vincenzo Malinconico del 27 ottobre, svolgono una perquisizione a casa della vittima. Qui rinvengono delle tracce di sangue.

Il protagonista concentra le proprie indagini su Ante, sorella della scomparsa

Gli investigatori, allora, si convincono che dietro la sparizione di Lulla possa esserci proprio Giustino, che viene così posto in stato di fermo. Dopo essersi proclamato innocente, nel corso della puntata di Vincenzo Malinconico di giovedì 27 ottobre il protagonista sceglie di stargli vicino e difenderlo.

L’avvocato inizia a sua volta a indagare, concentrandosi sulle relazioni familiari della scomparsa. Dopo aver sentito la testimonianza di Alf, figlio di Lulla, Malinconico sospetta di Ante. Quest’ultimo è il fratello della vittima, dal quale riceveva del denaro sottratto proprio a Giustino. La risoluzione del caso, però, è ancora lontana.

Vincenzo Malinconico 27 ottobre, la seconda puntata

Il secondo episodio di Vincenzo Malinconico del 27 ottobre si intitola I frigoriferi degli uomini soli. In tale appuntamento, il protagonista si reca a casa di Dylan. Il ragazzo ha fatto il proprio ingresso nella serie la scorsa settimana, in quanto fidanzato di Brooke. Dopo la sua scomparsa, però, Dylan è sparito nel nulla. L’avvocato lo vorrebbe ritrovare, per comprendere se dietro la scomparsa della compagna sia coinvolto anche lui. Per farlo si fa aiutare da Yvonne, sorella di Dylan.

Quest’ultima racconta al protagonista il passato difficile vissuto dal giovane, oltre al suo brutto rapporto con Brooke. Durante Vincenzo Malinconico del 27 ottobre, infine, non mancano i riferimenti alla vita privata del protagonista. Al centro, ancora una volta, il rapporto a dir poco complicato con l’ex moglie Nives, così come quello con la collega Alessandra Persiano.