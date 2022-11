Bosè, su Paramount+ la serie tv che racconta la vita e la carriera del cantante

Condividi su

Da giovedì 3 novembre è disponibile su Paramount+ la serie tv intitolata Bosè. Il prodotto, come intuibile già dal nome, è incentrato sulla vita e la carriera di Miguel Bosè.

Bosè, la serie tv è composta in totale da 6 episodi

La serie tv Bosè è distribuita e prodotta da Paramount. Alla creazione hanno collaborato anche Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global e Legacy Rock. La sceneggiatura è a cura di Boris Izaguirre, Isabel Vazquez e Angeles Gonzalez Sinde. La regia, invece, è di Fernando Trullols e Miguel Bardem.

In totale, la serie tv Bosè è composta da sei episodi. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa un’ora ciascuno. Come da tradizione dell’emittente OTT di intrattenimento streaming, le puntate non sono tutte subito disponibili. A partire dal 3 novembre, infatti, sono disponibili alla visione solo due puntate alla settimana. A causa di questo, gli ultimi due appuntamenti dovrebbero essere disponibili giovedì 17 novembre. Ogni puntata è incentrata su una diversa canzone di Miguel, permettendo di ripercorrere importanti fasi della sua vita grazie a numerosi flashback.

La trama

L’intera serie tv Bosè, come detto, è incentrata su Miguel Bosè. Il cantautore è nato il 3 aprile del 1956 e sin dall’infanzia la sua vita è sembrata essere quella di un predestinato. Un ruolo fondamentale, in questo senso, lo ha avuto la sua famiglia: il padre era Luis Miguel Gonzalez Luca, uno dei toreri più importanti di tutta la Spagna. La mamma, invece, era l’attrice italiana Lucia Bosè. Anche grazie all’importanza dei genitori, sin da piccolo è circondato da personaggi illustri: oltre al padrino Luchino Visconti, ha spesso avuto a che fare con gli amici di famiglia, tra i quali Pablo Picasso ed Ernest Hemingway.

La sua vita cambia profondamente nel 1968. L’allora dodicenne Miguel, infatti, è travolto dal burrascoso divorzio dei genitori, che fece molto scalpore nella Spagna dell’epoca, paese molto conservatore. Nel 1975 inizia la sua carriera, che lo ha portato poi a comporre 20 album e a divenire una vera e propria star internazionale.

Bosè serie tv, il cast

Nel cast della serie tv Bosè spiccano Josè Pastor e Ivan Sanchez, ovvero gli attori che interpretano il protagonista in due diverse fasi della sua vita. Per quanto riguarda i genitori, i personaggi di Luis Miguel e Lucia Bosè hanno il volto di Nacho Fresneda e Valeria Solarino. Nel prodotto seriale, inoltre, presenzia Alicia Borrachero nel ruolo de La Tata. Quest’ultima è stata una figura fondamentale nella vita di Miguel. Infine, altra persona fondamentale per il protagonista è la migliore amica, interpretata da Ana Jara.