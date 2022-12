Passaporto per la libertà Canale 5: terzo e quarto episodio, trama, cast, finale

Condividi su

Giovedì 1 dicembre Canale 5 propone in prima serata la terza e la quarta puntata di Passaporto per la libertà.

La prima stagione della miniserie brasiliana, di genere drammatico, si compone di 8 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno.

Essa è tratta da un libro di Mônica Raisa Schpun che racconta la storia vera di Aracy de Carvalho, funzionaria e diplomatica brasiliana nata nel 1908 e deceduta nel 2011.

Passaporto per la libertà: regia, protagonisti, dove girato

La regia è di Jayme Monjardim. I protagonisti della miniserie sono Sophie Charlotte che interpreta Aracy de Carvalho e Rodrigo Lombardi nel ruolo di João Guimarães Rosa. Peter Ketnath e Stefan Weinert, invece, Thomas Zumkle e Milton Hardner.

La miniserie è stata girata in Brasile e in Argentina. Le scene infatti sono state registrate tra Rio De Janiero e Buenos Aires.

Le musiche sono di Adriana Mezzadri e Giovanna Clayton. La sceneggiatura è di Rachel Anthony mentre i costumi sono di Paula Carneiro. Francisco Antunes e Gustavo Giani si sono occupati del montaggio. La fotografia è invece di Pablo Baião.

Passaporto per la libertà è prodotto da Estúdios Globo in collaborazione con Sony Pictures Television e Floresta.

Il titolo originale è Passaporte para Liberdade ma è anche conosciuta è Passport to Freedom.

Passaporto per la libertà: trama del terzo episodio

Nel terzo episodio Aracy e João continuano ad aiutare gli Ebrei per fuggire dalla Germania ma pian piano le autorità si stanno accorgendo del loro operato illecito. Nel frattempo Zumkle, pur eseguendo tutti gli ordini dei nazisti senza mai ribellarsi, ha comunque promesso a Vivi che studierà un piano per riuscire a liberare suo padre, che si trova nel campo di concentramento di Sachsenhausen.

Il capitano delle SS intanto decide di tenere d’occhio Aracy dopo essere venuto a conoscenza che la ragazza sta aiutando anche Margarethe e Hugo a lasciare al più presto Amburgo. João infine riesce a trovare il coraggio di confessare ad Aracy i propri sentimenti.

Trama del quarto episodio

Nel quarto episodio João e Aracy sono sempre più vicini mentre i nazisti continuano a perseguitare gli ebrei. Le SS inoltre sospettano che il viceconsole e la giovane funzionaria stiano coinvolgendo anche l’ambasciata brasiliana per portare avanti il loro piano per aiutare ebrei. Zumkle intanto non riesce a mantenere la promessa fatta a Vivi in quanto il padre della ragazza viene ritrovato senza vita.

Nel frattempo João è fortemente in apprensione per Aracy che non si sta rendendo conto di essere sempre più in pericolo nonostante i suoi gesti siano motivati da buone intenzioni. Il diplomatico è preoccupato anche per se stesso data il ruolo che ricopre nell’ambasciata.

Il cast completo

Ecco il cast completo della miniserie Passaporto per la libertà e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Sophie Charlotte: Aracy de Carvalho

Aracy de Carvalho Rodrigo Lombardi: João Guimarães Rosa

João Guimarães Rosa Peter Ketnath : Thomas Zumkle

: Thomas Zumkle Stefan Weinert: Milton Hardner

Milton Hardner Tomas Sinclair Spencer: Karl Schaffer

Karl Schaffer Gabriela Petry: Taibele Bashevis / Vivi Krüger

Taibele Bashevis / Vivi Krüger Izabela Gwizdak: Margarethe Levy

Margarethe Levy Sivan Mast: Helena Krik

Helena Krik Tarcísio Filho: Joaquim Antônio de Souza Ribeiro

Joaquim Antônio de Souza Ribeiro Theo Medon: Eduardo “Edu” de Carvalho Tess

Eduardo “Edu” de Carvalho Tess Jacopo Garfagnoli: Rudi Katz

Rudi Katz Aryè Campos: Tina Fallada

Tina Fallada Phil Miler: Samuel Bashevis

Samuel Bashevis Bruce Gomlevsky: Hugo Levy

Hugo Levy Helena Varvaki: Batsheva

Batsheva Jimmy London: Mendel Krik

Mendel Krik Fabiana Gugli: Mina Schwartz

Mina Schwartz Ranieri Gonzalez: Adolf Hitler