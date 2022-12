Ascolti TV mercoledì 30 novembre 2022, Polonia-Argentina 30%, Zelig 16.6%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 30 novembre 2022. L’incontro calcistico Polonia-Argentina vince nel prime time superando il meglio di Zelig. Boom Chi l’ha visto?, in crescita rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 30 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Polonia-Argentina ha registrato 6.661.000 spettatori con 30% Su Rai 2 Il Destino di Ruby è visto da 1.072.000persone con 5.5% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.377.000 spettatori con 14.4% Su Canale 5 Zelig Svisti e mai Visti ha registrato 2.361.000 persone con 16.6% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 691.000 spettatori con 5% Per Italia 1 La Furia dei Titani ha registrato 839.000 telespettatori con 4.3% Su La 7 Atlantide 371.000 spettatori con 2.9% Su Tv8 X Factor 383.000 spettatori con 2.3%. Su Nove Il Potere dei Soldi 224.000 persone con 1.3%

La fascia preserale

Caduta Libera al 20.2%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida Mondiale 3.418.000 spettatori con 22.1% Su Rai 2 Hawaii Five O 594.000 con 3.4%. FBI 952.000 con 4.6% Per Rai 3 TgR 3.115.000-16.4%. Blob 1.324.000-6.3%.Nuovi Eroi 1.228.000 con 5.5% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.364.000 -15.9%. Caduta Libera 3.571.000 -20.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 835.000 persone con 3.9%. Per Italia 1 CSI è seguito da 620.000 spettatori con 3.1% Su La7 Lingo – Parole in Gioco 242.000 telespettatori con 1.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 498.000 persone con 2.6% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 337.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv mercoledì 30 novembre 2022, l’access prime time

TG2 Post al 4.3%

Su Rai 2 TG2 Post è visto 972.000 spettatori con 4.3% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.518.000-7%. Un Posto al Sole 1.817.000-8.3%

Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.494.000 spettatori con 15.6%. Su Rete 4 Stasera Italia 896.000-4%; 933.000-4.1%. Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.187.000 spettatori con 5.3%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.386.000 telespettatori con 6.2% Su Tv8 100% Italia 486.000 spettatori con 2.2%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 405.000 spettatori con 1.8%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 17.7%

Su Rai 1 Storie Italiane 895.000 -19.1%; 1.062.000 -18.7%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.810.000 -17.7% Su Rai 2 I Fatti Vostri 559.000-9%; 825.000-8.5% Per Rai 3 Agorà 359.000 -7.4%. Agorà Extra 322.000 -6.8% Elisir 397.000 con 6.8% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.065.000 – 22.1%, 1.028.000 -22%. Forum 1.369.000 con 17.7%. Su Rete 4 Hazzard ha registrato 169.000 spettatori con 3.6%. Per Italia 1 Sport Mediaset 862.000 spettatori con 6.6%. Su La 7 L’Aria che Tira 286.000 con 4.8%; 424.000 con 4%

Ascolti Tv mercoledì 30 novembre 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 15.4%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.723.000 -15.4%. Tunisia-Francia 2.514.000-23.3% Su Rai 2 Ore 14 808.000-6.9%; BellaMà 559.000- 5.8%

Per Rai 3 Aspettando Geo 825.000 – 8%. Geo 1.579.000 con 12.1% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.636.000 -25.1%. Amici 2.022.000-21.2%. Pomeriggio Cinque 2.211.000- 17% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 589.000 con 5.1% e Tg4 – Diario del Giorno 339.000 con 3.6% Per Italia 1 The Mentalist 317.000-3.3%; 401.000-3.9%. The Mentalist 379.000-3%

Su La 7 Tagadà 321.000 con 3.2%. Tagadà#Focus 256.000 –2.5%

Ascolti Tv mercoledì 30 novembre 2022, seconda serata

Bar Stella quasi al 5%

Su Rai 1 Bobo Tv 1.029.000-6.8%. Porta a Porta 833.000 con 7.1% Su Rai 2 Bar Stella 564.000 spettatori con 4.8%. Per Rai 3 TG3 Linea Notte 633.000 spettatori con 10.2%. Su Canale 5 Tg5 Notte 591.000 persone con 12.8% Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 103.000 spettatori con 3.5%. Per Italia 1 Hellboy 415.000 telespettatori con 5.8%