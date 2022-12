Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 5 al 9 dicembre 2022

Tirso porta Julia a cena fuori, ed i due si sfogano a vicenda in merito ai loro problemi lavorativi. Nel passato, invece, un’innocente serata diventa fatale per il fidanzamento di Carmen e Victor. Questi ultimi si ritrovano a riflettere sulle conseguenze che avrebbe l’annullamento del loro imminente matrimonio.

Carmen si prepara a lasciare per sempre la colonia, non sapendo che Patricia sta sostituendo le lettere che scrive a sua madre con quelle – menzognere – scritte da lei. Una notte, mentre sta salutando Kiros, la giovane nota degli strani movimenti che la portano ad andare in fabbrica; qui, la Guardia Coloniale sta effettuando una perquisizione. Nel frattempo, Ines non sembra essersi ancora rimessa. Tuttavia, convinta di essere incinta, si rifiuta categoricamente di farsi visitare da un medico.

Episodio 9 dicembre