Topo Gigio, su Rai Yoyo e Raiplay al via la seconda stagione della serie cartoon

Una sorpresa in vista delle festività natalizie, in primis, rivolta a tutti i bambini ma anche alle famiglie grazie alla Rai che propone sulla rete dedicata ai più piccoli Rai Yoyo e, al contempo, su Rai Play l’attesa serie tv a cartoni animati Topo Gigio, il simpatico personaggio di fantasia che da tempo fa compagnia alla platea kids. Partiranno dal 19 dicembre le nuove puntate della seconda stagione di Topo Gigio, la serie cartoon ispirata al topolino più noto della tv italiana sin dagli anni ‘60 ideato da Maria Perego. L’opera a cartoni animati promossa dalla Rai è prodotta interamente in Italia da Topo Gigio Srl e Movimenti Production in collaborazione con Rai Kids.

In arrivo la stagione 2

Arriva in prima visione da lunedì 19 dicembre su Rai Yoyo e RaiPlay la seconda stagione di Topo Gigio, la serie a cartoni animati. E per ricordare l’excursus storico di Topo Gigio verranno trasmessi quotidianamente su Rai Yoyo (canale 42), alle 15,15, i primi episodi della serie animata prodotta in Italia.

Alle soglie del Natale le reti Rai dedicate al pubblico dei più piccini ha in serbo un regalo per loro: venerdì 23 dicembre, sempre alle 15,15, verrà mandato in onda lo speciale natalizio che si compone di due episodi dal titolo “La tempesta di Natale“.

In questo appuntamento doppio i bambini vedranno Topo Gigio e la sua compagnia alle prese con i preparativi natalizi. Ma un imprevisto inatteso porta scompiglio tra l’allegra combriccola. Una tempesta di proporzioni megagalattiche rovina le attese di Gigio e co. Portando non solo freddo e gelo ma anche disordine.

L’ondata di maltempo fa disperdere nel vento tutte le letterine di Natale scritte dai suoi amici di brigata. E Gigio per risolvere tale pasticcio non si perde d’animo e con l’aiuto del G-Team le riscrive con la sua singolare creatività.

Ma un’altra incognita rischia di mettere a repentaglio la festa del Natale. Topo Gigio deve assolutamente far pervenire le letterine a Babbo Natale in tempo utile prima dell’arrivo della ricorrenza del 25 dicembre. Pena il linciaggio generale dei suoi amici di sempre, nello scoprire di non ricevere i desiderati regali sotto l’albero.

Il personaggio intramontabile di Topo Gigio

Topo Gigio, un po’ birbone e con un tocco di tenerezza, è costantemente impegnato in nuove avventure al fianco della sua brigata. In prima fila, la sua migliore amica Zoe, che quando Gigio si caccia nei guai è sempre pronta a tendergli una mano per aiutarlo. Nella serie cartoon della Rai compare anche Bob, compagno di scuola di Zoe, che nutre una passione smisurata per le bici e le invenzioni strampalate.

Non poteva mancare per entusiasmare il clima e gli animi del pubblico kids, il G-Team – Talpa, Piccione, Coniglietti, Tartaruga, Rospo – l’allegra combriccola che supporta Gigio in ogni sua originale missione. Tutti insieme riescono sempre a spuntarla al termine di ogni impresa avventurosa. E Topo Gigio può esultare accanto alla sua Zoe con il suo immancabile mantra “strapazzami di coccole”.