The Recruit serie tv Netflix – trama, cast, finale

Netflix propone la serie tv dal titolo The Recruit. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere poliziesche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2022. La serie si compone in tutto di otto episodi ognuno della durata di 50 minuti circa.

The Recruit serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Doug Liman. Protagonisti principali sono Owen Hendricks e Sarah Okongo interpretati rispettivamente da Noah Centineo e Katharine King. Nel cast anche Alexandra Petrachuk nel ruolo di Kelly Kwitny.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Montréal e zone limitrofe nel territorio del Québec.

La produzione è della Entertainment One in collaborazione con Hypnotic e P3 Media.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

The Recruit – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama ha come protagonista Owen Hendricks, un giovane avvocato che comincia a lavorare per la CIA. Il legale crede di aver raggiunto finalmente una posizione prestigiosa, ma purtroppo è alle prime armi e resterà molto presto coinvolto in una serie di guai per risolvere i quali non è assolutamente pronto.

Resta, infatti, invischiato in una vicenda dai caratteri internazionali. Un giorno incontra una collega che vuole uscire dal giro ed è proprio questa conoscenza ad invischiarlo in oscure trame senza che Owen abbia l’esperienza necessaria per affrontarle.

Intanto la situazione si fa sempre più drammatica per Owen al punto che viene a sapere dell’esistenza di un gruppo di individui deciso ad ucciderlo insieme alla spia dalla quale è stato contattato precedentemente.

Owen durante la prima settimana di lavoro alla CIA ha scoperto una lettera minacciosa da parte di un ex informatrice. Costei vuole denunciare a tutti i costi l’azienda a meno che non venga scagionata da un terribile crimine del quale è accusata.

Spoiler finale

Owen rimane così coinvolto nel mondo pericoloso e spesso assurdo dei giochi di potere e si rende conto della potenzialità dei malvagi. Lui intanto percorre la sua strada nella speranza di poter completare la sua missione nella CIA e lasciare un segno evidente della sua partecipazione.

The Recruit: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv The Recruit e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Noah Centineo : Owen Hendricks

: Owen Hendricks Katharine King : Sarah Okongo

: Sarah Okongo Alexandra Petrachuk : Kelly Kwitny

: Kelly Kwitny Victor Andres Turgeon-Trelles : Talco

: Talco Amanda Ip : Mattoni

: Mattoni Jamaal Grant : Liam

: Liam Ahmed Mawas : Farid

: Farid Andy Assaf : Ahmed

: Ahmed Michel Gregory Dagenais : Ufficiale giudiziario Aula di tribunale

: Ufficiale giudiziario Aula di tribunale Michael Lazarovitch : Dustin Hatch

: Dustin Hatch Tristan D. Lalla : Agente Darren Weathers

: Agente Darren Weathers Jayce Barreiro : Matt Ramirez

: Matt Ramirez Mimi Côté : Yadira

: Yadira Celine Bauwmans : Anna

: Anna Casey Marie Ecker : Barista

: Barista Leisa Reid : segretaria del senatore Smoot

: segretaria del senatore Smoot Sean Tucker : Larry

: Larry Pauline Little : Segretario di Nyland

: Segretario di Nyland Kate MacLellan : Savannah

: Savannah Daniel Chichagov: Peytr