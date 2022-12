Artisti del Panettone 2022, dal 19 dicembre su Sky quattro speciali sui dolci di Natale con Chiara Maci

Condividi su

A partire da lunedì 19 dicembre su Sky Uno inizia il ciclo di speciali Artisti del Panettone 2022. Il programma, il cui inizio è previsto dalle 17:00, è fruibile anche in streaming su Now TV e sull’applicazione di Sky Go.

Artisti del Panettone 2022, Chiara Maci fa il suo esordio su Sky

Artisti del Panettone 2022 è una produzione di Food Media Factory e Level 33. La conduzione è di Chiara Maci, tra le food blogger più famose d’Italia. La sua prima esperienza televisiva è arrivata nel 2010, quando ha accettato il ruolo di giurata per lo show Cuochi e Fiamme, in onda su La7. Dal 2019, invece, è conduttrice di L’Italia a Morsi con Chiara Maci, con il quale gira in lungo e in largo il territorio alla ricerca di prodotti e ricette tipiche. Quello ad Artisti del Panettone 2022 rappresenta, per la cuoca, l’esordio su Sky. Con lei, nella trasmissione, partecipa Luigi Biasetto. Il vincitore della passata edizione realizza delle incursioni nelle quali dispensa al pubblico dei preziosi consigli.

Quattro speciali nei quali alcuni pasticceri realizzano dei dolci natalizi

Artisti del Panettone 2022 è composto da un totale di quattro puntate, in onda dal 19 al 22 dicembre. In ogni appuntamento partecipano dei maestri pasticceri che realizzano dei dolci a tema natalizio. Preparazioni inedite e gustose che, però, fanno della semplicità e replicabilità il loro punto forte.

L’obiettivo è quello di far conoscere al pubblico delle ricette innovative, capaci al tempo stesso di abbracciare i gusti tipici della tradizione. Ampio spazio, ovviamente, lo ha il panettone artigianale, simbolo delle feste e che rappresenta, per molti dei partecipanti, il punto di partenza delle loro preparazioni.

Artisti del Panettone 2022, i pasticceri coinvolti

Nel primo episodio di Artisti del Panettone 2022 è protagonista Luca Cantarin. Il pastry chef propone la sua versione del Pain Perdu, piatto tipico francese preparato con l’uso di materiali di scarto. Presente anche Roberto Rinaldini, tre volte campione del mondo di pasticceria che realizza la sua Torta di Natale con caffè e cannella. Infine, la puntata si conclude con Paolo Sacchetti e il suo Alberobello alla cioccolata e arancia.

Nella seconda puntata Andrea Tortora prepara una colazione dolce, mentre Vincenzo Tiri porta in tavola lo Sfogliolato, una particolare ciambella di pasta sfoglia. Santi Palazzolo, invece, propone la Perla di Sicilia, sablé di mandorle e cacao. Il terzo appuntamento si apre con Vincenzo Santoro e il suo Montebianco. Segue Francesco Borioli con un Pinzimonio di Natale, composto da un pandoro fritto e varie creme. Infine, l’episodio conclusivo di Artisti del Panettone 2022 vanta la presenza di Giuseppe Pepe, che porta in tavola il Tronchetto Natalizio. Attesa Carmen Vecchione che dà vita alla Torta di Natale al cioccolato.