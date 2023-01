Totenfrau La signora dei morti serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone la serie tv dal titolo Totenfrau La signora dei morti. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere poliziesche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2022. La serie si compone in tutto di sei episodi ognuno della durata di 45 minuti circa.

Totenfrau La signora dei morti serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Nicolai Rohde. Protagonisti principali sono Brunhilde Blum e Reza Shadid interpretati rispettivamente da Anna Maria Mühe e Yousef ‘Joe’ Sweid. Nel cast anche Luis Vorbach nel ruolo di Jakob.

Le riprese si sono svolte in Germania, in particolare a Monaco e zone limitrofe nel territorio della Baviera.

La produzione è della Barry Films in collaborazione con Mona Film Produktion e Netflix.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Woman of the Dead.

Totenfrau La signora dei morti – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama ha come protagonista Brünhilde Blum, la proprietaria di un’impresa di pompe funebri in una rinomata località sciistica e madre amorevole di due bambini piccoli. In seguito alla morte accidentale del marito, viene scossa nel profondo della sua esistenza. Ben presto, Blum si rende conto che il marito è stato ucciso perché stava scoprendo terribili segreti. Si mette alla ricerca della verità animata dalla sete di vendetta, ma durante il suo inseguimento si trasforma da predatore a preda.

Trama primo episodio

La felicità della famiglia Blum viene sconvolta quando Mark viene investito da un’auto con la sua moto, una Ducati, una mattina sotto gli occhi di Brünhilde e presto soccombe alle ferite riportate in ospedale. L’altra persona coinvolta nell’incidente commette un’omissione di soccorso e la polizia non riesce a rintracciare il conducente della Rover.

Blum minaccia Wilhelm Danzberger, il superiore di Mark, di andare alla stazione di polizia se non troveranno il conducente del Rover. Danzberger chiede a Blum di restituire l’arma d’ordinanza di Mark, domandandosi perché non l’avesse con sé quando è entrato in servizio. Trova anche l’involucro di una bottiglia di latte nella giacca di Mark, nonostante quest’ultimo fosse intollerante al lattosio. Blum informa Massimo Ricci, collega di lavoro di Mark, del suo sospetto che Mark possa averla tradita con un’altra donna. Massimo, però, non ci crede.

Totenfrau La signora dei morti: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Totenfrau La signora dei morti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Anna Maria Mühe : Brunhilde Blum

: Brunhilde Blum Yousef ‘Joe’ Sweid : Reza Shadid

: Reza Shadid Luis Vorbach : Jakob

: Jakob Romina Küper : Dunja

: Dunja Gregor Bloéb : Bertl Puch

: Bertl Puch Robert Palfrader : Wilhelm Danzberger

: Wilhelm Danzberger Simon Schwarz : Pfarrer Jaunig

: Pfarrer Jaunig Stephanie Lexer : Elena

: Elena Felix Klare : Herr Blum

: Herr Blum Franz Josef Danner: Wachmann