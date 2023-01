Mercoledì 2, Netflix annuncia la seconda stagione della serie: le prime anticipazioni

Condividi su

Netflix, negli scorsi giorni, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Mercoledì 2. La serie, anche in questo caso, è rilasciata in esclusiva solo sulla piattaforma di intrattenimento streaming.

Mercoledì 2, le parole dei produttori

L’annuncio dell’arrivo di Mercoledì 2 è arrivato dai produttori del titolo, ovvero Alfred Gough e Miles Milar. I due, al sito Tidum.com, hanno dichiarato: “È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione”.

Gough e Milar, in merito a Mercoledì 2, hanno poi proseguito: “Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina”.

Tim Burton torna dietro la macchina da presa

Ad oggi non è dato sapere quando Mercoledì 2 è rilasciato alla visione. Nessuna informazione ufficiale, inoltre, è stata comunicata in merito alla trama, al cast di attori e al cast tecnico. A tal proposito è lecito pensare che Tim Burton possa tornare dietro la macchina da presa dei nuovi appuntamenti. D’altronde il regista, alla sua prima esperienza nel mondo della serialità, non ha deluso le (alte) aspettative.

La seconda stagione del capitolo dovrebbe essere composta da un totale di otto episodi da circa un’ora ciascuno, esattamente come avvenuto per la prima edizione. Gran parte del cast dovrebbe essere riconfermato, a partire dalla protagonista Jenna Ortega. Dovrebbero trovare ampio spazio anche Morticia e Gomez Addams (ovvero Catherine Zeta Jones e Luis Gomez), oltre ad Enid Sinclair (Emma Myers).

Mercoledì 2, il rinnovo come atto dovuto per un successo mondiale

L’arrivo di Mercoledì 2 non sorprende: considerando l’enorme successo mondiale che ha ottenuto la serie, infatti, il rinnovo sembra essere quasi un atto dovuto. Nei primi 28 giorni ha ottenuto un totale di 1,237 miliardi di ore di visualizzazioni, raggiungendo un record che, prima d’ora, era spettato solo a Stranger Things e Squid Game.

Dal debutto, Mercoledì è stato visto da oltre 182 milioni di famiglie. Così come già accaduto in passato, il successo della produzione è tangibile anche dal punto di vista delle colonne sonore. Il singolo Goo Goo Muck dei The Cramps (utilizzato durante gli episodi) ha ottenuto un aumento negli streaming del 9500%.

Impossibile non citare, infine, l’iconica scena del balletto di Mercoledì, divenuto virale sui social di tutto il mondo. I contenuti generati dai fan che utilizzano la hit Bloody Mary di Lady Gaga ha permesso al brano di riscontrare un aumento degli ascolti streaming del 1800% rispetto al mese precedente dell’uscita della serie.