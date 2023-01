Il Patriarca serie tv Canale 5 – trama, cast, quando in onda

Condividi su

Canale 5 propone prossimamente la serie tv dal titolo Il Patriarca. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere poliziesche.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2023. La serie si compone in tutto di sei puntate ognuna della durata di 100 minuti circa.

Il Patriarca serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Claudio Amendola. La sceneggiatura, invece, è affidata al trio Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri. Protagonisti principali sono Claudio Amendola e Antonia Liskova che interpretano rispettivamente i ruoli di Nemo Bandera e della moglie. Nel cast anche Giulia Bevilacqua, Raniero Monaco di Lapio, Primo Reggiani.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Bari e Monopoli e zone limitrofe nel territorio della Puglia.

La produzione è della CamFilm in collaborazione con Taodue e RTI (Reti Televisive Italiane).

La seria è conosciuta a livello internazionale con il medesimo titolo.

Il Patriarca – trama della serie tv in onda su Canale 5

La trama ha come protagonista Nemo Bandera, un commerciante pugliese, imprenditore e narcotrafficante che è arrivato a circa 60 anni.

Nella sua vita ha accumulato una ingente quantità di denaro grazie alle sue diverse attività illegali. Ha sempre gestito da solo tutti i suoi affari, anche perché il suo figlioccio Mario non se ne è mai interessato ed alla fine si rivelerà non del tutto fedele al padre.

Nemo Bandera ad un certo punto della sua vita scopre di essere malato di Alzheimer. Alcuni eventi della sua esistenza e delle sue malefatte sembrano lentamente sfumare dalla sua mente e dalla sua memoria. Man mano che trascorre il tempo, e l’Alzheimer comincia a diventare sempre più progressivo, tenere in pugno tutti gli affari e le diverse attività illegali diventa un vero e proprio problema.

E poiché il suo figlioccio Mario non ha le caratteristiche necessarie per poter diventare il suo successore, Nemo Bandera, prima che sia troppo tardi, deve consegnare il potere a colui che prenderà il suo posto.

Quando in onda

Al momento in cui scriviamo la serie dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo venerdì 17 febbraio 2023 e sarà su Canale 5 per sei puntate.

Il Patriarca: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Il Patriarca e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Claudio Amendola

Antonia Liskova

Giulia Bevilacqua

Raniero Monaco di Lapio

Primo Reggiani

Neva Leoni

Giulia Schiavo