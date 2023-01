Che Dio ci aiuti episodi Restare o partire? e Progetti – trama, cast, finale

Condividi su

Che Dio ci aiuti 7 torna su Rai 1 con gli episodi dai titoli Restare o partire? e Progetti. La serie comedy ambientata nel convento più singolare della tv, è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario.

Che Dio ci aiuti Restare o partire – protagonisti, dove è girato

Protagonista della serie è come sempre Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Accanto a lei personaggi comprimari come Azzurra Leonardi e Suor Costanza interpretate rispettivamente da Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi.

Le riprese si sono svolte tutte in Italia, in particolare a Fabriano e zone limitrofe nelle Marche.

Che Dio ci aiuti – Restare o partire trama dell’episodio

Nel primo episodio dal titolo Restare o partire, la protagonista è suor Angela. La religiosa riceve una visita molto importante: quella del vescovo.

Inizialmente suor Angela è felice di questo incontro. Ma il vescovo invece mette in discussione il suo operato ed è molto critico nei suoi confronti.

Per dimenticare quello che è accaduto e per non dispiacersi ulteriormente, la religiosa si prende cura delle sue ragazze. Cerca di aiutare Ludovica ad avere un carattere più affabile e meno chiuso e tenta di convincere Cate non allontanarsi troppo dal coro dei bambini.

Inoltre, aiutata da Emiliano, inizia a seguire Sara. Suor Angela teme fortemente che la ragazza possa essere caduta in un pasticcio.

Nel frattempo Azzurra Leonardi prosegue le indagini per cercare di capire chi vuol far del male a suor Angela.

Progetti trama

Nel secondo episodio dal titolo Progetti, la protagonista è Azzurra Leonardi. La giovane non riesce ad adattarsi alle nuove dinamiche del Convento degli Angeli. La Leonardi si è prefissa un obiettivo: cercare di far tornare tutto come era precedentemente.

L’attenzione si sposta poi su suor Teresa che è intenzionata a portare a termine la missione a lei affidata dalla sorella. Solo in questo modo potrebbe rientrare molto presto a Parigi.

Infine anche le ragazze sono in crisi. Da una parte c’è Ludovica che si sente in colpa per come si è comportata con Ettore. Dall’altra Cate che non ha ancora capito cosa vuole fare della sua vita in futuro.

Che Dio ci aiuti: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Che Dio ci aiuti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Elena Sofia Ricci : Suor Angela

: Suor Angela Francesca Chillemi : Azzurra Leonardi

: Azzurra Leonardi Valeria Fabrizi : Suor Costanza

: Suor Costanza Gianmarco Saurino : Nicodemo Nunzio Maria “Nico” Santopaolo

: Nicodemo Nunzio Maria “Nico” Santopaolo Simonetta Columbu : Ginevra Alberti

: Ginevra Alberti Laura Adriani : Maria Galiardi

: Maria Galiardi Margherita Manfredi : Daniela

: Daniela Matilde Manfredi : Silvia

: Silvia Maria Chiara Giannetta : Asia Pellicano

: Asia Pellicano Stefania Blandeburgo : Suor Beata

: Suor Beata Ilaria Spada : Teodora

: Teodora Raniero Monaco di Lapio : Ludovico “Athos” Nobili

: Ludovico “Athos” Nobili Ilaria Bernabei : Eugenia Venneri

: Eugenia Venneri Sergio Romano : Pietro Santoro

: Pietro Santoro Simone Riccioni : Alessio Belli

: Alessio Belli Pierpaolo Spollon: Erasmo