Sei donne serie tv Rai 1 – trama, cast, quando in onda

Rai 1 propone prossimamente la serie dal titolo Sei donne. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere mistery.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2023. La serie si compone in tutto di tre puntate ognuna della durata di 100 minuti circa.

Sei donne serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Vincenzo Marra alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa. La sceneggiatura, invece, è affidata alla collaudata coppia composta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Protagonisti principali sono Maya Sansa e Maurizio Lastrico che interpretano rispettivamente i ruoli di Anna Conti e Gregorio. Nel cast anche Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella Ferrari e Alessio Vassallo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Taranto e zone limitrofe nel territorio della Puglia.

La produzione è della IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com.

La seria è conosciuta a livello internazionale con il medesimo titolo.

Sei donne – trama della serie tv in onda su Rai 1

La serie ha come protagonisti Leila e il suo patrigno Gregorio. Un giorno inaspettatamente sia Leila che il patrigno scompaiono senza lasciare traccia.

Ad occuparsi del caso è la PM Anna Conti. L’atteggiamento della donna nei riguardi di questa faccenda si fa più intenso man mano che trascorre il tempo. Infatti al di là del suo volere, Anna Conti, è sempre più presa da questo caso fino ad esserne totalmente assorbita, fino al punto di trascurare la vita privata.

Il percorso necessario per le indagini e per cercare di arrivare alla verità porta Anna ad incontrare molti volti femminili, persone che avevano fatto parte della vita della giovane Leila in maniera più o meno intensa.

Attraverso la PM Anna Conti i telespettatori conosceranno Michela, zia della giovane scomparsa, un cardiochirurgo perseguitato da mobbing, Alessia allenatrice di atletica che in passato era stata abusata da un componente della sua famiglia.

A questi personaggi si aggiungono poi Viola, vicina di casa di Leila, che non riesce a perdonarsi una relazione extra coniugale, Aisha, una adolescente pakistana compagna di classe di Leila e Giulia la madre della stessa Leila.

La PM Anna Conti cercherà di entrare nella psicologia e nei tormenti delle sei donne che rappresentano i personaggi principali intorno a cui ruota la scomparsa di Leila e del patrigno Gregorio.

Quando in onda

La serie va in onda a partire dal prossimo martedì 28 febbraio 2023 sulla prima rete Rai. Saranno in tutto tre puntate.

Sei donne: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Sei donne e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Maya Sansa

Alessio Vassallo

Ivana Lotito

Denise Tantucci

Isabella Ferrari

Maurizio Lastrico