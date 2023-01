Lolita Lobosco Viva gli sposi su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Domenica 22 gennaio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda di Viva gli sposi, nuova puntata di Lolita Lobosco 2. La puntata ha una durata di circa 100 minuti. L’appuntamento è fruibile anche in streaming e on demand su Rai Play.

Lolita Lobosco Viva gli sposi, regista e dove è girato

L’episodio in programmazione il 22 gennaio è una produzione originale di Rai Fiction, che ha lavorato in collaborazione con la Bibi Film TV e la Zocotoco. Il regista è Luca Miniero, dietro la macchina da presa in tutte le puntate della serie. La sceneggiatura è scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale e Massimo Gaudioso.

L’appuntamento con Viva gli sposi di Lolita Lobosco è liberamente ispirato agli omonimi romanzi scritti da Gabriella Genisi. Le riprese si sono svolte interamente in Italia e, in particolare, in Puglia. Qui, infatti, sono state coinvolte le città di Bari, Monopoli, Polignano a Mare e Fasano.

Lolita Lobosco Viva gli sposi, la trama

La trama ha al centro un nuovo crimine. La protagonista, che lavora come Vicequestore di Bari, deve risolvere un caso di omicidio avvolto nel mistero. La vittima, questa volta, è una stimata professoressa di un liceo esclusivo della città, che viene uccisa durante il banchetto di matrimonio di una sua collega.

Lolita Lobosco, nella puntata intitolata Viva gli sposi, cerca di risolvere il caso investigando sugli ambienti familiari e lavorativi della professoressa. Non appena la vicenda sembra essere vicina alla risoluzione, una notizia riapre completamente l’inchiesta. Uno studente dello stesso liceo della vittima, infatti, scompare nel nulla e gli investigatori sono convinti che i due fatti siano in qualche modo legati tra loro.

Spoiler finale

L’episodio si concentra anche sugli aspetti privati dei personaggi principali. La Vicequestore continua a lavorare per trovare l’assassino del padre Petresine. Intanto ha problemi con il suo fidanzato Danilo. Quest’ultimo, la scorsa settimana, ha accettato una proposta di lavoro in Svezia. Con la lontananza nascono le prime incomprensioni e la protagonista sceglie di farsi consolare dalla migliore amica Marietta. Angelo, intanto, tenta di riavvicinarsi a Lobosco e riconquistare la sua fiducia.

Lolita Lobosco Viva gli sposi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Viva gli sposi di Lolita Lobosco 2.

–Luisa Ranieri: Lolita Lobosco;

–Lunetta Savino: Nunzia;

–Filippo Scicchitano: Danilo;

–Bianca Nappi: Marietta;

–Maurizio Donadoni: Trifone;

–Mario Sgueglia: Angelo;

–Aldo Ottobrino: Petresine;

–Jacopo Cullin: Lello;

–Giovanni Ludeno: Antonio;

–Ninni Bruschetta: questore Iacovella.