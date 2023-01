Stasera in tv lunedì 23 gennaio 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì’ 23 gennaio 2023. Su Raidue, il reality Boss in incognito con Max Giusti. Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv lunedì 23 gennaio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Black Out – Vite sospese. I primi due episodi. Valle del Vanoi, Trentino. I clienti di un lussuoso albergo restano bloccati per una valanga. Tra loro, il broker Giovanni (Alessandro Preziosi), in vacanza con i figli, e il meccanico Marco, padre separato di Anita, che vive in una baita con la madre, testimone sotto protezione. Riccardo, il figlio maggiore di Giovanni, riesce a tornare in albergo e a segnalare la posizione di Anita. Nel frattempo l’appuntato Lidia, incinta, si ritrova ad essere l’unico rappresentante della legge in tutta la valle.

Su Raidue, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Terza puntata del reality condotto da Max Giusti. Stasera conosciamo Angelo Pinto, amministratore delegato di un’azienda di Polla (SA) che per una settimana, sotto mentite spoglie, produrrà box doccia e tapparelle, con i suoi dipendenti. Giusti gli darà una mano calandosi nei panni dell’operaio José.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Prosegue con una nuova puntata la 26° stagione del programma d’inchiesta che Sigfrido Ranucci conduce dal 2017. Tra gli inviati storici della trasmissione c’è Manuele Bonaccorsi, giornalista e scrittore, che recentemente si è occupato della situazione di Ischia dopo la frana dello scorso novembre.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Le imminenti elezioni amministrative previste in Lombardia e Lazio, ma anche le roventi polemiche scatenate nel Regno Unito dopo le nuove accuse scagliate dal principe Harry verso la Royal Family: Nicola Porro porta all’attenzione dei suoi ospiti questi e tutti gli altri temi di attualità che fanno discutere.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Procede tranquilla la marcia della settima edizione verso la conclusione, prevista alla fine di marzo. Presto il reality, condotto da Alfonso Signorini, affiancato per la parte social da Giulia Salemi, tornerà ad avere un secondo appuntamento settimanale in prima serata, probabilmente di giovedì.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite: e poi. Oggi scopriamo come sono diventati Vianey e Allen, la famosa coppia dell’Illinois. Durante i mesi con il dottor Nowzaradan hanno ottenuto ottimi risultati, perdendo rispettivamente 102 e 123 kg. Lei pesava 270 Kg, mentre il marito Allen 294.

I film di questa sera lunedì 23 gennaio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1971, di Michael Winner, Chato, con Charles Bronson, James Whitmore. Il pellerossa Chato fugge dopo aver ucciso per legittima difesa uno sceriffo. Quando, però, i bianchi si vendicano sulla sua famiglia, l’uomo torna e scatena la sua furia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di James Wan, Fast & Furious 7, con Vin Diesel. Il gruppo di Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) è nel mirino di Deckard Shaw (Jason Statham), che vuole vendicare la morte del fratello Owen. Anche l’agente Hobbs è nei guai. Un ufficiale governativo è pronto ad aiutarli, ma prima Dominic deve fare qualcosa per lui.

Su La7, alle 21.15, il film fantastico del 2014, di Peter Jackson, Lo Hobbit – La battaglia delle Cinque Armate, con Martin Freeman. Bard affronta il drago Smaug. Intanto gli orchi di Sauron attaccano la Montagna Solitaria: Bilbo e Gandalf spingono elfi, nani ed uomini ad allearsi.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2016, di Michael Bay, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, con John Krasinski. Un gruppo di terroristi attacca l’ambasciata Usa a Bengasi. Jack Silva e altri agenti della sicurezza li fronteggiano, evitando che il numero di danni e vittime diventi catastrofico.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80, l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2010, di Burr Steers, Segui il tuo cuore, con Zac Efron, Amanda Crew. Charlie lavora nel cimitero dove riposa il suo fratellino morto anni prima, il cui fantasma torna a fargli visita. L’arrivo di una misteriosa ragazza, però, cambierà le cose.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1991, di Roberto Benigni, Johnny Stecchino, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. L’autista di pullman Dante Ceccarini è il sosia di un boss pentito, che la mafia vuole eliminare. Attirato in Sicilia dalla moglie del malavitoso, si ritrova in un mare di guai.

Stasera in tv lunedì 23 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2023, I delitti del Barlume – E allora Zumba, con Lucia Mascino. A Pineta, il commissario Fusco è alle prese con un nuovo caso: è stata assassinata la pediatra che seguiva, tra gli altri, la piccola Marina. Beppe, papà ansioso, va in panico.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Lenny Abrahamson, Room, con Jacob Tremblay, Brie Larson. Ma vive prigioniera in una minuscola stanza con il figlio Jack. Quando il bimbo compie 5 anni, lei gli racconta la verità sul mondo e cercano di escogitare un piano di fuga.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2022, di Pierre Perifel, Troppo Cattivi. Quando, dopo anni di rapine, la banda dei Troppo Cattivi viene catturata, Mister Wolf decide di fare un patto per salvarli tutti dalla prigione: diventare buono. Riuscirà a convincere anche gli altri membri?

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Steven Knight, Redemption – Identità nascoste, con Jason Statham. Joey fugge da un ospedale militare e, per evitare la corte marziale, si nasconde tra i senzatetto di Londra. Un giorno prende al volo l’occasione di assumere una nuova identità.