La porta rossa 25 gennaio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Mercoledì 25 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda della terza puntata de La porta rossa. La fiction, appartenente al genere della fantascienza e del thriller, è fruibile anche in streaming e on demand su Rai Play.

La porta rossa terza puntata, regista e dove è girato

La terza puntata de La porta rossa è una produzione originale di Rai Fiction. Con essa ha collaborato la Garbo Produzioni. Gli sceneggiatori degli episodi sono Giampiero Rigosi, Carlo Lucarelli, Davide Orsini e Sofia Assirelli. La regia è di Gianpaolo Tescari, che ha raccolto il testimone da Carmine Elia.

La terza puntata de La porta rossa è il penultimo doppio appuntamento della stagione (e, di conseguenza, dell’intera serie). Quest’ultima è ambientata a Trieste, città che ha ospitato le riprese.

Il terzo capitolo della fiction ha ottenuto, fino ad ora, un discreto successo in termini di ascolti. L’esordio, in particolare, ha raccolto davanti alla tv 1,5 milioni di telespettatori, con una share dell’8%. Dati leggermente più bassi quelli registrati sette giorni fa, quando le puntate hanno ottenuto 1,4 milioni di ascoltatori e una share del 7,7%.

La porta rossa terza puntata, la trama

La trama della terza puntata de La porta rossa è incentrata ancora sul black out di inizio stagione, durante il quale è avvenuto l’omicidio di Eleonora, la mamma di Vanessa. Anna, che era in procinto di trasferirsi a Siena, è determinata a scoprire l’identità del killer. Una nuova pista investigativa potrebbe arrivare da un messaggio vocale risalente alla notte del corto circuito.

Paoletto, contemporaneamente, è impegnato con la sua squadra nel pedinamento dei criminali responsabili del black out. Tra questi Andrea, fermato nella scorsa puntata e che ha confessato di essere stato manovrato per fomentare i disordini. A tal proposito, la notte di Halloween riserva delle sorprese, una delle quali drammatica e irreversibile.

Spoiler finale

Paoletto è impegnato anche sulla sua vita privata. Da un po’ di tempo non ha più alcuna notizia della compagna Stella Mariani. Per rintracciarla utilizza il già citato Andrea, che come compreso la scorsa settimana è il fratello (dalla parte di madre).

Nella terza puntata de La porta rossa è proposto un focus sul rapporto tra Vanessa e Cagliostro. Tra loro sorgono sempre maggiori tensioni, ulteriormente acuite dal già citato messaggio vocale della notte del corto circuito. Filip, infine, è preoccupato per le stranezze di Vanessa e tenta di riavvicinarsi a lei.

La porta rossa terza puntata, il cast completo

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nella terza puntata de La porta rossa.

Lino Guanciale : Leonardo Cagliostro;

: Leonardo Cagliostro; Gabriella Pession : Anna Mayer;

: Anna Mayer; Valentina Romano : Vanessa Rosic;

: Vanessa Rosic; Gaetano Bruno : Diego Paoletto;

: Diego Paoletto; Elena Radonicich : Stella Mariani;

: Stella Mariani; Pierpaolo Spollon : Filip;

: Filip; Cecilia Dazzi : Eleonora Pavesi;

: Eleonora Pavesi; Eugenio Krilov: Andrea.