La porta rossa 18 gennaio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Mercoledì 18 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda di due nuove puntate de La porta rossa. La serie, giunta alla terza e ultima stagione, è fruibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

La porta rossa 18 gennaio, le riprese a Trieste

La serie è una produzione Rai Fiction, che ha collaborato con Vela Film. Il regista è Gianpaolo Tescari, che ha raccolto il testimone da Carmine Elia. La sceneggiatura è di Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi, Davide Orsini, Michele Cogo e Sofia Assirelli.

Gli episodi hanno come location la città di Trieste. I primi appuntamenti, in programmazione lo scorso 11 gennaio, hanno ottenuto poco più di un milione e mezzo di telespettatori, per una share dell’8% circa.

La porta rossa 18 gennaio, la trama

Il protagonista Leonardo Cagliostro è attanagliato dai dubbi. Ha una terribile premonizione e non sa se svelarne il contenuto a Vanessa. La giovane, infatti, è ancora scossa per la morte della mamma Eleonora Pavesi, che ha perso la vita a causa di un misterioso incidente stradale.

La stessa Vanessa, in La porta rossa del 18 gennaio, si ritrova davanti a un bivio. Mano a mano che le indagini sulla morte di Pavesi proseguono, appare un coinvolgimento sempre maggiore del Centro Studi, istituto che ha frequentato la giovane. Proprio lei ha la possibilità di salvare il Centro ma, per farlo, dovrebbe tradire la fiducia di Cagliostro.

Spoiler finale

Nel frattempo proseguono le inchieste sul black out che, nel primo appuntamento, ha gettato nel caos la città. Diego Paoletto inizia così a interrogare alcuni dei giovani riottosi fermati. Tra loro c’è Andrea, che in breve tempo confessa di essere stato assoldato, insieme ad altre persone, per fomentare la situazione caotica. Il loro obiettivo era quello di paralizzare Trieste. Gli investigatori iniziano così una caccia all’uomo per individuare il mandante dei disordini.

Anna, durante La porta rossa del 18 gennaio, è decisa a trovare i responsabili della morte di Pavesi. A causa di tale omicidio, infatti, ha dovuto rimandare il suo trasferimento a Siena. Dopo aver seguito varie piste, i principali sospetti ricadono sul professor Braida. Il docente mostra un comportamento ambiguo.

La porta rossa 18 gennaio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in La Porta Rossa del 18 gennaio.

–Lino Guanciale: Leonardo Cagliostro;

–Gabriella Pession: Anna Mayer;

–Valentina Romano: Vanessa Rosic;

–Gaetano Bruno: Diego Paoletto;

–Elena Radonicich: Stella Mariani;

–Pierpaolo Spollon: Filip;

–Cecilia Dazzi: Eleonora Pavesi.