Fosca Innocenti Il diario dell’anima su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Venerdì 27 gennaio, dalle ore 21:40 su Canale 5, è prevista la messa in onda della terza puntata di Fosca Innocenti intitolata Il diario dell’anima. L’appuntamento, appartenente al genere crime, è fruibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Fosca Innocenti Il diario dell’anima: regista e dove è girato

L’episodio Il diario dell’anima di Fosca Innocenti è prodotto per Mediaset dalla Banijay Studios Italia. La sceneggiatura è a cura di Graziano Diana, Dido Castelli, Anna Samueli e Francesca Panzarella. Il regista, invece, è Giulio Manfredonia.

I set della serie sono stati montati in Toscana e, in particolare, nella città di Arezzo. Le riprese si sono svolte in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Toscana Film Commission. Con loro anche la Fondazione Arezzo Intour.

La protagonista è Fosca Innocenti, Vicequestore della città che ha il volto di Vanessa Incontrada. In ogni episodio deve indagare sui crimini della provincia insieme alla sua squadra investigativa, composta da Rosa Lulli, Giulia De Falco, Pino Ricci e Rita Fiorucci. La seconda stagione della serie ha un totale di quattro episodi inediti. Per tale motivo, l’ultimo appuntamento è nei palinsesti della rete ammiraglia Mediaset il prossimo venerdì 3 febbraio.

Fosca Innocenti Il diario dell’anima, la trama

Ne Il diario dell’anima, Fosca Innocenti deve indagare sul tentato omicidio di Ginevra. La vicenda tocca particolarmente Fosca, in quanto la vittima è una sua grande amica. L’inchiesta per rintracciare il killer è decisamente complicata e si concentra quasi esclusivamente sul maneggio di proprietà di Ginevra.

I principali sospettati sono Guido e Duccio, rispettivamente marito e figlio dell’amica della protagonista. Quando la vittima è finalmente fuori pericolo, la squadra di investigatori trova un cadavere. Ciò rimette in discussione l’intera inchiesta.

Spoiler finale

Ne Il diario dell’anima sono centrali anche le questioni private. Tra Fosca e Cosimo c’è un malinteso e lui sceglie di allontanarsi. Innocenti, contemporaneamente, deve difendere il casale da Lapo, che si mostra sempre più convinto a venderlo. Per evitare che possa farlo, la Vicequestore spera di ottenere un prestito che, però, fatica a ricevere. Rosa Lulli ha sempre più difficoltà a tenere a freno l’attrazione per l’insegnante di tango Josè. Pino, infine, riceve a sorpresa la visita della fidanzata, che senza alcun preavviso è giunta ad Arezzo.

Fosca Innocenti Il diario dell’anima, il cast completo

Di seguito il cast completo della puntata di Fosca Innocenti dal titolo Il diario dell’anima.

V anessa Incontrada: Fosca Innocenti;

Fosca Innocenti; Francesco Arca: Cosimo;

Cosimo; Giovanni Scifoni : Lapo Fineschi;

: Lapo Fineschi; Giorgia Trasselli : Bice;

: Bice; Desirée Noferini : Giulia De Falco;

: Giulia De Falco; Cecilia Dazzi : Rosa Lulli;

: Rosa Lulli; Francesco Leone : Pino Ricci;

: Pino Ricci; Caterina Signorini : Rita Fiorucci;

: Rita Fiorucci; Sergio Muniz: Josè Rodriguez.