Serie A 20esima giornata, la programmazione tv: calendario, partite, telecronisti

Venerdì 27 gennaio inizia la 20esima giornata di Serie A. Il massimo campionato di calcio, a dispetto di polemiche e inchieste giudiziarie, prosegue con altre dieci partite. Queste, come di consueto, sono fruibili in esclusiva su DAZN. Sky, invece, ne trasmette solo tre.

Serie A 20esima giornata, gli anticipi

La 20esima giornata di Serie A parte, come già detto, il 27 gennaio. In tale data si giocano due anticipi, entrambi visibili solo sulla piattaforma di intrattenimento sportivo in streaming. Alle 18:30 lo Stadio Renato Dall’Ara è il teatro di Bologna – Spezia, mentre alle 20:45 è previsto il fischio di inizio di Lecce – Salernitana.

Sabato 28 gennaio la 20esima giornata di Serie A prosegue con altri tre anticipi. Alle 15:00 l’Empoli cerca di replicare contro il Torino la vittoria ottenuta in quel di San Siro ai danni dell’Inter. Quest’ultima è protagonista dalle 18:00, quando affronta la trasferta contro la neo promossa Cremonese. Chiude, alle 20:45, l’appuntamento che oppone l’Atalanta e la Sampdoria. Mentre DAZN ha l’esclusiva di tutti e tre gli incontri, Atalanta – Sampdoria è fruibile anche su Sky. L’emittente la trasmette su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Le altre sfide

La giornata più folta di impegni del 20esimo turno di Serie A è la domenica, che si apre alle 12:30, quando il Milan campione d’Italia ospita il Sassuolo. La sfida è visibile anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Alle 15:00 arriva il fischio di inizio tra la Juventus e il Monza, mentre alle 18:00 la Lazio accoglie allo Stadio Olimpico la Fiorentina. Alle 20:45, invece, si gioca il big match tra la capolista Napoli e la Roma, tra le squadre maggiormente in salute dell’intero campionato. Tutti gli impegni sono offerti solo da DAZN.

La 20esima giornata di Serie A termina lunedì 30 gennaio con Udinese – Hellas Verona. La partita, oltre che sulla piattaforma OTT, è in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Serie A 20esima giornata, i telecronisti

Sky ha fornito i nomi dei propri telecronisti per la 20esima giornata di Serie A.

Atalanta – Sampdoria : Marinozzi e Marocchi;

: Marinozzi e Marocchi; Milan – Sassuolo : Gentile e Orsi;

: Gentile e Orsi; Udinese – Hellas Verona: Massara e Minotti.

Anche DAZN ha diffuso i commentatori protagonisti della 20esima giornata di Serie A.

Bologna – Spezia : Santi e Behrami;

: Santi e Behrami; Lecce – Salernitana : Buscaglia e Budel;

: Buscaglia e Budel; Empoli – Torino : Calogero e Floccari;

: Calogero e Floccari; Cremonese – Inter : Borghi e Tiribocchi;

: Borghi e Tiribocchi; Atalanta – Sampdoria : Mastroianni e Gobbi;

: Mastroianni e Gobbi; Milan – Sassuolo : Testoni e Gobbi;

: Testoni e Gobbi; Juventus – Monza : Mancini e Parolo;

: Mancini e Parolo; Lazio – Fiorentina : Giustiniano e Giaccherini;

: Giustiniano e Giaccherini; Napoli – Roma : Pardo e Ambrosini;

: Pardo e Ambrosini; Udinese – Hellas Verona: Iori e Marcolin.