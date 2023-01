Lolita Lobosco Lo sguardo di Luca su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Domenica 29 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda de Lo sguardo di Luca, quarta puntata della seconda stagione di Lolita Lobosco. La serie, appartenente al genere del crime, è fruibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Lolita Lobosco Lo sguardo di Luca, regista e dove è girato

L’episodio in onda il 29 gennaio è una produzione originane di Rai Fiction. La TV di Stato ha collaborato con la Zocotoco, la Bibi Film TV e la Apulia Film Commission.

La sceneggiatura è scritta da Massimo Reale, Massimo Gaudioso e Daniela Gambaro. Il regista, invece, è Luca Miniero. Le riprese si sono svolte tra Roma e la Puglia, in particolare nelle città di Bari e Monopoli. L’appuntamento è tratto dagli omonimi romanzi scritti da Gabriella Genisi.

Lolita Lobosco Lo sguardo di Luca, la trama

La trama della puntata Lo sguardo di Luca ha come protagonista Lolita Lobosco, Vicequestore di Bari interpretata da Luisa Ranieri. Quest’ultima, in compagnia della sua squadra, deve indagare su un brutale omicidio. La vittima è un prete, che è stato ucciso proprio davanti all’altare in cui era solito predicare e celebrare la messa.

Le indagini sono decisamente complesse. Inizialmente, la protagonista si concentra sui luoghi che era solito frequentare il parroco, senza tuttavia trovare nulla di rilevante. Una svolta, però, arriva quando le forze dell’ordine analizzano attentamente i fondi della parrocchia. Scoprono un aspetto decisamente inaspettato inerente la gestione patrimoniale.

Spoiler finale

In Lo sguardo di Luca, però, Lolita Lobosco è costretta a fronteggiare vari problemi personali. La storia con Danilo sembra essere arrivata al capolinea. La protagonista, infatti, deve accettare la scelta del compagno di puntare tutto sulla carriera, anche a costo di sacrificare la vita privata. Intanto, la Vicequestore sceglie di aiutare Domenico, giovane già coinvolto nelle vicende narrate nella prima stagione della fiction. Dopo averlo arrestato per un furto, il personaggio principale lo convince a recarsi da Angelo, che accetta di inserirlo in un programma di lavori socialmente utili.

Oltre alle vicende di Lolita Lobosco, nella puntata hanno delle questioni da risolvere anche Forte ed Esposito. Marietta, invece, riesce a scoprire l’identità della persona con la quale il suo amante l’ha tradita. Nunzia e Trifone, infine, sono sempre più legati tra loro.

Lolita Lobosco Lo sguardo di Luca, il cast completo

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nell’episodio Lo sguardo di Luca di Lolita Lobosco 2.

Luisa Ranieri : Lolita Lobosco;

: Lolita Lobosco; Lunetta Savino : Nunzia;

: Nunzia; Filippo Scicchitano : Danilo;

: Danilo; Bianca Nappi : Marietta;

: Marietta; Maurizio Donadoni : Trifone;

: Trifone; Mario Sgueglia : Angelo;

: Angelo; Aldo Ottobrino : Petresine;

: Petresine; Jacopo Cullin : Lello;

: Lello; Giovanni Ludeno: Antonio.