Sei donne-Il mistero di Leila 28 febbraio su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Domenica 26 febbraio, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Resta con me. La serie, appartenente al genere thriller, è fruibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Resta con me 26 febbraio, regista e dove è girato

Resta con me del 26 febbraio è una produzione originale di Rai Fiction. Con essa ha collaborato la Palomar. La serie è nata da una idea originale di Maurizio De Giovanni, mente di altri successi della TV di Stato come Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone e il Commissario Ricciardi. Le riprese si sono svolte interamente a Napoli. La regia, invece, è di Monica Vullo, già dietro la macchina da presa di titoli come Don Matteo 9 e Distretto di Polizia.

Gli sceneggiatori di Resta con me del 26 febbraio sono Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Mario Cristiani e Fabrizia Midulla. Con loro Tommaso Renzoni e Angelo Petrella. In totale, la prima stagione della fiction è composta da otto episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Il finale di stagione è previsto per domenica 12 marzo.

L’esordio di domenica 19 è andato decisamente bene dal punto di vista dell’Auditel. I primi due appuntamenti, in particolare, hanno ottenuto 3,8 milioni di telespettatori, per una share del 21,4%.

Resta con me 26 febbraio, trama

Alessandro, in Resta con me del 26 febbraio, è arrivato all’UDIN, Unità di intervento speciale che ha la peculiarità di lavorare solo di notte. Qui incontra i suoi nuovi colleghi, ovvero Salvatore e Linda, che lo accolgono con non poco scetticismo.

Ben presto, i tre devono lavorare per la prima volta insieme per risolvere un caso. Una giovane, infatti, è ritrovata priva di vita. Come appurato dalle indagini, la vittima era una promessa sposa: l’omicida le ha tolto la vita poco tempo dopo che la donna ha festeggiato il suo addio al nubilato. Intanto, Alessandro prosegue la sua caccia personale ai membri della banda che hanno provocato la sparatoria nella scorsa puntata.

Spoiler finale

Paola, che lavora come giudice presso il Tribunale dei Minori di Napoli, cerca con l’assistente sociale una soluzione che possa essere adatta per Diego. Quando il bimbo comprende che sta per finire a una famiglia affidataria sceglie di scappare di casa. Le sue ricerche, a Resta con me del 26 febbraio, riavvicinano Paola e Alessandro.

Resta con me 26 febbraio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Resta con me.

Francesco Arca : Alessandro Scudieri;

: Alessandro Scudieri; Laura Adriani : Paola Montella;

: Paola Montella; Antonio Milo : Salvatore Ciullo;

: Salvatore Ciullo; Chiara Celotto : Linda Fiore;

: Linda Fiore; Mario Di Leva : Diego Russo;

: Diego Russo; Raffaella Rea : Gemma Montella;

: Gemma Montella; Maria Pia Calzone: Nunzia Raimondi.