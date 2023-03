Mare Fuori 1° marzo su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Dopo una partenza un po’ in sordina, Mare Fuori è oggi una delle fiction Rai di maggior successo e il cast è divenuto popolarissimo specie tra i più giovani. Qui di seguito conosciamo meglio gli interpreti.

Mare Fuori cast, i dati record di Rai Play

La popolarità del cast di Mare Fuori è tangibile osservando i dati forniti da Rai Play. A pochi giorni dalla pubblicazione esclusiva delle puntate, gli episodi hanno ottenuto più di otto milioni di visualizzazioni, per un totale di oltre 3 milioni e cinquecento mila ore di visione.

Ma chi sono i personaggi del cast di Mare Fuori? In primis c’è Massimiliano Caiazzo, nella serie Carmine. Grande fan della Nba, nel 2016 ha esordito con Furore 2, mentre nel 2021 ha debuttato al cinema con School of Mafia. Da qualche mese è al centro dei gossip per una presunta relazione con la ballerina professionista di Amici Elena D’Amario. Nessuno dei due, però, ha mai confermato le voci.

Tra i personaggi principali c’è Filippo, ovvero Nicolas Maupas. Quest’ultimo ha recitato in produzioni note come Nudes, Un professore e Sotto il sole di Riccione. Ha ricevuto vari riconoscimenti, come il Next Generation Award per il miglior attore rivelazione al Festival del Cinema di Venezia 2022. Nella serie ha una relazione con Naditza, che ha il volto di Valentina Romani. Proprio con quest’ultima avrebbe un flirt nella vita reale.

Naditza, Massimo Esposito e Paola Vinci

Nel cast di Mare Fuori spicca poi la già citata Naditza, alias Valentina Romani. Nonostante abbia conseguito un diploma al liceo linguistico, sin da piccola ha la passione per la recitazione. Dal 2014 vanta una lunga serie di apparizioni in Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo e Fuoriclasse. Nel 2017 è scelta come co – protagonista de La Porta Rossa.

La fiction è arricchita da Carolina Crescentini, che interpreta la direttrice dell’istituto Paola Vinci. Classe 1980, esordisce in tv con La Squadra nel 2005. Negli anni ha lavorato con registi del calibro di Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese e Gabriele Muccino. È sposata con il cantautore Francesco Motta ed è appassionata di musica.

Nel cast di Mare Fuori c’è Carmine Recano, che recita nel ruolo del comandante Massimo Esposito. Ha spesso lavorato con Ferzan Ozpetek, che lo ha diretto in Mine vaganti, La dea fortuna, Un giorno perfetto e Le fate ignoranti. È stato lanciato da Un posto al sole, dove è arrivato nel 1998.

Tra le new entry più apprezzate nella terza stagione c’è Maria Esposito, che dà vita a Rosa Ricci. Frequenta l’Accademia di Recitazione di Napoli e con Mare Fuori ha il suo primo ruolo importante da attrice. È fidanzata con Antonio Orefice, che sino allo scorso anno presenziava nella serie di Rai 2 con il ruolo di Totò.

Mare Fuori cast, il resto dei giovani attori

Nel cast di Mare Fuori c’è Giacomo Giorgio, cioè Ciro. Noto per aver presenziato ne I Bastardi di Pizzofalcone e Sopravvissuti, ha una grande passione per la musica e lo sport. È molto riservato e non si conoscono dettagli sulla sua vita privata. Altro protagonista è Ar Tem, che dà il volto a Pino. Originario dell’Ucraina, il giovane ama la città di Napoli, dove ha debuttato come interprete sul set di Gomorra.

Domenico Cuomo, poi, è Gianni. Cardiotrap (come è chiamato abitualmente il suo personaggio) ha lavorato in Catch 22 con George Clooney, oltre che in Gomorra e ne Il Commissario Ricciardi. Sa suonare la chitarra e, così come nella serie, ama cantare. L’interprete di Viola è Serena De Ferrari, che per 12 anni ha studiato musica e che ha vissuto per diversi anni a New York. La sua carriera si è sviluppata soprattutto in teatro, prendendo parte a spettacoli di opera classica come La traviata e La Boheme.