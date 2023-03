Chi l’ha visto? 1° marzo, anticipazioni: il caso di Liliana Resinovich

Condividi su

Mercoledì 1° marzo, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?. Il programma è condotto, come di consueto, dalla giornalista Federica Sciarelli. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Chi l’ha visto? 1° marzo, l’archiviazione di Liliana Resinovich

A Chi l’ha visto? del 1° marzo si torna a discutere della morte di Liliana Resinovich. La pensionata di Trieste è scomparsa nel nulla nel dicembre del 2021 e sin da subito sono partite le ricerche, che però non hanno portato ad alcun risultato. Dopo due settimane, all’inizio del gennaio 2022, gli inquirenti hanno ritrovato il suo corpo privo di vita. La vittima è stata rinvenuta in un boschetto poco lontano dall’abitazione in cui viveva.

Come racconta Chi l’ha visto? del 1° marzo, gli esami autoptici non hanno evidenziato nessun segno di violenza. La causa del decesso individuata sarebbe quella del soffocamento. Alla luce di quanto emerso, la Procura è arrivata alla conclusione che Lily si sarebbe tolta la vita. Per questo hanno chiesto l’archiviazione del caso.

L’amico Claudio Sterpin in studio

Nella puntata si discute del mistero legato al periodo della sua sparizione. Come evidenziato con gli accertamenti, la morte di Liliana sarebbe avvenuta poche ore prima del ritrovamento. Qualora ciò fosse vero, dove si trovata la pensionata nelle due settimane tra la sparizione e il decesso? A tal proposito, la procura non esclude che possa aver trovato ospitalità “in un luogo non meglio precisato, riflettendo a lungo su come agire e che determinazioni assumere”.

A Chi l’ha visto? del 1° marzo è ospitato in studio l’amico speciale Claudio Sterpin. Con lui in collegamento da Trieste c’è Sergio, fratello di Lily. Entrambi hanno più volte affermato di non credere all’ipotesi del suicidio.

Chi l’ha visto? 1° marzo, Valeria Pandolfo

Nella diretta di Chi l’ha visto? del 1° marzo è proposto un focus sulla morte di Valeria Pandolfo. Quest’ultima, nel 2019, avrebbe iniziato una relazione online con un uomo conosciuto sul web. Il 17 maggio del 2021 gli inquirenti hanno ritrovato il corpo di Pandolfo senza vita. Inizialmente era stata aperta una inchiesta contro ignoti per il reato di istigazione al suicidio. La procura, negli scorsi mesi, ha però chiesto l’archiviazione. Federica Sciarelli ne parla con Mirella Abela, mamma della vittima che racconta la sua versione dei fatti. Infine, come al solito, a Chi l’ha visto? del 1° marzo spazio ad appelli, segnalazioni e richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà.