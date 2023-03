Il Commissario Ricciardi 20 marzo su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Domenica 19 marzo, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuovi appuntamenti con Resta con me. La fiction, appartenente al genere del thriller, ha come protagonisti Laura Adriani e Francesco Arca. Le puntate sono fruibili in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Resta con me 19 marzo, regista e dove è girato

Resta con me del 19 marzo è una produzione originale di Rai Fiction e della Palomar. La fiction è nata da una idea di Maurizio De Giovanni, mente di altri successi della TV di Stato come il Commissario Ricciardi, Mina Settembre e I Bastardi di Pizzofalcone. La regia, invece, è di Monica Vullo, già dietro la macchina da presa di titoli come Don Matteo 9 e Distretto di Polizia.

Gli sceneggiatori di Resta con me del 19 marzo sono Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Mario Cristiani e Fabrizia Midulla. Con loro ci sono anche Tommaso Renzoni e Angelo Petrella. Le riprese si sono svolte a Napoli. La prima stagione è composta da un totale di sedici episodi, in onda per otto settimane. Il finale di stagione è in programmazione su Rai 1 il prossimo lunedì 3 aprile.

Resta con me 19 marzo, la trama

La trama di Resta con me del 19 marzo verte intorno al furto delle reliquie di San Ciro. La squadra di investigatori, guidata da Alessandro Scudieri, sospetta che il ladro sia Daniele Ausiello. Quest’ultimo, inoltre, è fortemente indiziato per essere tra i membri della banda dalla lancia termica. Poco prima di essere fermato e interrogato, però, rimane misteriosamente coinvolto in un incidente.

Intanto, a Resta con me del 19 marzo Alessandro e Paola hanno ritrovato un po’ di serenità. Determinante, in questo senso, è l’adozione di Diego avvenuta negli episodi trasmessi sette giorni fa. Nuove tensioni, però, sono alle porte: la protagonista scopre che Gennaro, padre biologico del piccolo, lavorava come informatore per il marito.

Spoiler finale

Dopo la scoperta su Gennaro, Paola comprende che il consorte ha mentito ancora e, per tale motivo, chiede la separazione. Tuttavia la giudice non vuole separarsi da Diego e, così, prima di formalizzare il divorzio, vuole finire le pratiche per l’adozione. Alessandro, fortemente turbato per ciò che è avvenuto, ha un forte avvicinamento alle lega Lidia.

Resta con me 19 marzo, il cast completo

Qui di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Resta con me.

Francesco Arca : Alessandro Scudieri;

: Alessandro Scudieri; Laura Adriani : Paola Montella;

: Paola Montella; Antonio Milo : Salvatore Ciullo;

: Salvatore Ciullo; Chiara Celotto : Linda Fiore;

: Linda Fiore; Mario Di Leva : Diego Russo;

: Diego Russo; Raffaella Rea : Gemma Montella;

: Gemma Montella; Maria Pia Calzone: Nunzia Raimondi.