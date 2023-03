Blue Bloods 26 marzo su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Domenica 26 marzo, dalle ore 21:00 su Rai 2, è prevista la messa in onda di due nuove puntate della tredicesima stagione di Blue Bloods, intitolate Fingi perché ci riesci e In fondo al tunnel. Gli appuntamenti, appartenenti al genere poliziesco, sono trasmessi in prima visione nel nostro paese. Gli episodi sono visibili in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Blue Bloods Fingi perché ci riesci, regista e dove è girato

Fingi perché ci riesci e In fondo al tunnel di Blue Bloods sono una produzione di Panda Productions e della CBS Television Studios. Il tredicesimo capitolo della serie è composto da un totale di 21 puntate, in programmazione su Rai 2 sino al prossimo 4 giugno.

I registi di Fingi perché ci riesci e In fondo al tunnel sono Robert Harmon e Jackeline Tejada. La sceneggiatura, invece, è scritta da Ian Biederman, Kevin Riley e Yasmine Cadet. Le riprese si sono svolte interamente nella città di New York.

Blue Bloods Fingi perché ci riesci, la trama

La trama di Fingi perché ci riesci di Blue Bloods ha come protagonista Jamie che, per una indagine, sceglie di infiltrarsi all’interno di una banda di criminali. Nonostante i forti dubbi decide di fidarsi di Christo, affidandogli il comando dell’intera operazione.

Frank e il primo cittadino della città, intanto, hanno qualche diverbio. Il protagonista, infatti, mostra tutta la sua contrarietà dopo la proposta del primo cittadino di mandare gli agenti da soli a pattugliare le strade. Nel dipartimento, però, c’è qualcuno che finge di essere d’accordo con tale proposta solo per fare carriera.

Infine, in Blue Bloods Danny ed Eddie lavorano insieme andando alla caccia di un giustiziere. Quest’ultimo, infatti, interviene nelle varie emergenze fingendosi un poliziotto.

In fondo al tunnel, la trama

Oltre a Fingi perché ci riesci, nella serata del 26 marzo di Blue Bloods va in onda anche la puntata dal titolo In fondo al tunnel. In essa, il parroco chiede ad Erin di scarcerare suo nipote. In cambio, il pastore le promette l’appoggio in campagna elettorale.

Danny e Frank tentano di aiutare Laura Acosta, alla quale è stato negato il prepensionamento con invalidità totale. Intanto, i protagonisti sono chiamati a indagare sulla misteriosa morte di un uomo, che ha perso la vita mentre giocava a scacchi in un parco. Infine, Jamie tenta di aiutare un ex detenuto che aveva arrestato in passato. Nonostante la buona volontà, però, i problemi non mancano.

Blue Bloods Fingi perché ci riesci, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Blue Bloods.

Tom Selleck : Frank;

: Frank; Donnie Wahlberg : Danny;

: Danny; Bridget Moynahan : Erin;

: Erin; Will Estes : Jamie;

: Jamie; Vanessa Ray : Eddie;

: Eddie; Len Cariou: Henry.