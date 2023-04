Rocco Schiavone Il viaggio continua su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Domenica 2 aprile, in prima serata su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Resta con me. La fiction, appartenente al genere del thriller, ha come protagonisti Francesco Arca e Laura Adriani. Le puntate sono fruibili in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Resta con me 2 aprile, regista e dove è girato

Resta con me del 2 aprile è una produzione originale di Rai Fiction e della Palomar. La serie è nata da una idea di Maurizio De Giovanni, mente di altri successi della TV di Stato come il Commissario Ricciardi, Mina Settembre e I Bastardi di Pizzofalcone. La regia, invece, è di Monica Vullo, già dietro la macchina da presa di titoli come Don Matteo 9 e Distretto di Polizia.

Gli sceneggiatori di Resta con me sono Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Mario Cristiani e Fabrizia Midulla. Con loro Tommaso Renzoni e Angelo Petrella. Le riprese si sono svolte a Napoli. La prima stagione è composta da un totale di sedici episodi, in onda per otto settimane. Il finale di stagione è in programmazione su Rai 1 nella giornata di domani, lunedì 3 aprile.

Resta con me 2 aprile, la trama

In Resta con me del 2 aprile Cristiana, madre biologica del piccolo Diego, ricade nella dipendenza delle droghe. Per tale motivo fa perdere le proprie tracce. Alessandro, però, la rintraccia e le intima di stare lontana dal bimbo fino a quando non si è completamente disintossicata.

Diego, poi, non prende bene l’allontanamento della mamma e sceglie, per questo, di cercarla. Ed è in questo contesto che si imbatte in Tarek, in passato in carcere con l’accusa di aver ucciso il padre. Il bambino lo riconosce e, arrabbiato per la sua scarcerazione, decide di spaventarlo brandendo una pistola. Per sbaglio, però, parte un colpo.

Spoiler finale

A Resta con me del 2 aprile, inoltre, prosegue l’inchiesta per riuscire a rintracciare la banda della lancia termica. Alessandro e colleghi rivengono nel porto l’auto con la quale è stato investito e ucciso Ausiello. All’interno del mezzo, gli inquirenti rinvengono una bombola d’ossigeno. Alessandro, così, si convince che il prossimo furto ha a che fare con l’acqua e tenta di lavorare per anticipare le mosse dei malviventi.

Resta con me 2 aprile, il cast

Di seguito gli attori e i personaggi da loro interpretati in Resta con me del 2 aprile.

Francesco Arca : Alessandro Scudieri;

: Alessandro Scudieri; Laura Adriani : Paola Montella;

: Paola Montella; Antonio Milo : Salvatore Ciullo;

: Salvatore Ciullo; Chiara Celotto : Linda Fiore;

: Linda Fiore; Mario Di Leva : Diego Russo;

: Diego Russo; Raffaella Rea : Gemma Montella;

: Gemma Montella; Maria Pia Calzone: Nunzia Raimondi.