Rocco Schiavone Chi parte e chi resta su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Domenica 9 aprile, dalle ore 21:15 su Sky Serie, è previsto il debutto di Amori (e guai) a Parigi. La serie è una commedia romantica originaria della Francia e ha come protagonista Maud Baecker. Gli episodi sono fruibili anche in diretta streaming e on demand su Now TV e Sky Go.

Amori (e guai) a Parigi, regista e dove è girato

Amori (e guai) a Parigi è una produzione originale della France Television. I produttori esecutivi sono Laurent Bacri, Jean – Baptiste Frey e Alain Pancrazi. La creatrice e regista, invece, è Pascale Pouzadoux, in passato già dietro la macchina da presa di pellicole come Sarà perché ti amo, La Croisiere e The final lesson.

Amori (e guai) a Parigi è sceneggiata da Emmanuel e Armelle Patron. Come intuibile già dal nome, l’intera serie è ambientata e girata nella capitale della Francia. La prima stagione della fiction è composta da un totale di sei episodi. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti e sono trasmessi su Sky Serie per tre domeniche di fila. Il finale di stagione, salvo modifiche dei palinsesti, è in programma per il 23 aprile.

Amori (e guai) a Parigi, la trama

La protagonista di Amori (e guai) a Parigi è Jul, interpretata dalla già citata Maud Baecker. Inizialmente, il personaggio vive un momento di profonda difficoltà. È in un taxi che viaggia verso casa ed è reduce dagli intensi festeggiamenti per il matrimonio della sorella minore. Ha 36 anni e soffre il fatto di essere single, maldestra, senza figli e disoccupata.

Proprio quando pensa che non ci siano più speranze, la vita potrebbe cambiare per sempre grazie a una telefonata. L’interlocutore si chiama Max e le fa una proposta di matrimonio da sogno.

Spoiler finale

L’uomo, in Amori (e guai) a Parigi, afferma di non volere subito una risposta ma dà a quella che pensa sia la sua compagna tre giorni per pensarci. Qualora accettasse dovrà recarsi nel bar dove si sono incontrati per la prima volta. Ovviamente, il tutto è un grande equivoco: la richiesta di nozze non era rivolta a Jul bensì alla sua vera fidanzata, che ha perso il telefonino nel taxi poco prima che salisse il personaggio principale.

La protagonista sceglie di non avvertire i coinvolti del fraintendimento. Con il supporto delle amiche Manon e Ava si lancia nella più grande avventura della vita: ha 72 ore per trovare e sedurre Max.

Amori (e guai) a Parigi, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Amori (e guai) a Parigi.

Maud Baecker : Jul;

: Jul; Francois Vincentelli : Max;

: Max; Isabell e Vitari : Manon;

: Manon; Nadia Roz : Ava;

: Ava; Tom Leeb : Stephane;

: Stephane; Evelyne Bouix: Anne.