Rocco Schiavone Punti di vista su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Netflix propone la serie tv dal titolo Florida Man. Si tratta di un prodotto di genere giallo con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2023 e la prima stagione della serie si compone di otto episodi in totale, ognuno della durata di 40 minuti circa.

Florida Man serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Haifaa Al-Mansour. Protagonisti principali sono Delly West e Sceriffo Ketcher interpretati rispettivamente da Abbey Lee e Clark Gregg. Nel cast anche Edgar Ramírez nel ruolo di Mike Valentine.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti d’America, in particolare a Wilmington e zone limitrofe nel territorio della Carolina del Nord.

La produzione è della Aggregate Films in collaborazione con Netflix e Brauer & Co.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Florida Man – trama della serie tv in onda su Netflix

Mike Valentine è un detective cresciuto in Florida. Molto tempo fa è riuscito a fuggire dallo Stato che ha sempre odiato. Ora, dopo aver ottenuto una carriera importante come detective e una vita stabile a Philadelphia, deve tornare nel luogo che ha sempre odiato. Ingaggiato da un mafioso di Philadelphia, Valentine deve trovare la fidanzata del losco uomo, che in qualche modo è scomparsa nel paludoso Sunshine State. Quello che dovrebbe essere un semplice lavoro si trasforma in un viaggio epico che va fuori controllo fino a quando Valentine si perde tra le paludi di mangrovie e le strade piene di turisti.

I parcheggi per roulotte sembrano più pericolosi di quanto non appaiano al telegiornale, dopo che Valentine spiega alla sua ragazza che non vuole più tornare nel suo Stato natale. Ma non c’è modo di sfuggire a questo lavoro.

Spoiler

Viaggiando in questo splendido paradiso per trovare una risposta al perché la fidanzata di questo gangster è sparita, deve fare i conti con le leggi sul porto d’armi, con residenti insensati e drogati e con uomini urlanti che brandiscono katane all’interno delle stazioni di servizio.

Florida Man: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Florida Man e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Abbey Lee : Delly West

: Delly West Clark Gregg : Sceriffo Ketcher

: Sceriffo Ketcher Edgar Ramírez : Mike Valentine

: Mike Valentine Paul Schneider : Andy Boone

: Andy Boone Anthony LaPaglia : Sonny Valentine

: Sonny Valentine Emory Cohen : Moss Yankov

: Moss Yankov Lex Scott Davis : Iris

: Iris Lauren Buglioli : Kaitlin Fox

: Kaitlin Fox Sibongile Mlambo : Clara

: Clara Otmara Marrero : Patsy

: Patsy Leonard Earl Howze : Ray-Ray

: Ray-Ray Owen Harn : Jimmy

: Jimmy Mark Jeffrey Miller : Buzz

: Buzz Isaiah Johnson : Benny

: Benny Isabel Gameros : Tyler

: Tyler Brandon Hirsch : Chip Devins

: Chip Devins Nicholas Roylance: Tweaker