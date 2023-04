Il Patriarca dal 14 aprile su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Venerdì 14 aprile, dalle ore 21:40 su Canale 5, è prevista la messa in onda della prima puntata de Il Patriarca. La fiction, appartenente al genere poliziesco, ha come protagonisti Claudio Amendola e Antonia Liskova. Le puntate sono fruibili in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Il Patriarca, regista e dove è girato

Il Patriarca è una produzione originale della Camfilm, Taodue, Apulia Film Commission e RTI. Il regista è il già citato Claudio Amendola, che dunque torna dietro la macchina da presa di una fiction in cui recita come protagonista. In passato, infatti, ha già diretto alcuni episodi Nero a metà.

Il Patriarca è ispirato a Vivir sin permiso, serie tv spagnola di Camilla Nesbitt trasmessa dal 2018 su Telecinco. La sceneggiatura è scritta da Sandrone Dazieri, Paolo Marchesini e Mizio Curcio.

Le riprese si sono svolte a Roma e a Bari. In totale, la prima stagione è composta da 12 episodi, dalla durata di 50 minuti ciascuno. Le puntate sono in programmazione su Canale 5 per sei settimane e, per questo, il finale di stagione è nei palinsesti il 19 maggio.

Il Patriarca, la trama

Il protagonista de Il Patriarca è Nemo Bandera, imprenditore che gestisce una fortuna economica frutto di attività illecite. I proventi delle sue malefatte sono investiti nella Deep Sea, proficua azienda che ha ereditato dal suocero.

La vita di Nemo cambia per sempre dopo che gli viene diagnosticata la sindrome dell’Alzheimer. L’arrivo della malattia è accolta male dal personaggio principale, che si sente per la prima volta fragile e indifeso. Sceglie, così, di non svelare la notizia a nessuno.

Ne Il Patriarca, Bandera deve scegliere l’erede a cui lasciare la fortunata azienda. I principali indiziati sono i figli Nina e Carlo, che però non sono interessati agli affari del genitore: la prima spera di diventare artista, il secondo invece affronta un percorso per uscire dalla tossicodipendenza.

Spoiler finale

Ne Il Patriarca, Nemo non prende in considerazione come possibile erede il figlioccio Mario Rizzi. La notizia manda in crisi quest’ultimo, convinto di essere il prescelto per le sue abilità. Da qui la scelta di agire alle spalle di Bandera, nel tentativo di conquistare il controllo dell’azienda.

Il Patriarca, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati ne Il Patriarca.

Claudio Amendola : Nemo Bandera;

: Nemo Bandera; Antonia Liskova : Serena Bandera;

: Serena Bandera; Giulia Schiavo : Nina Bandera;

: Nina Bandera; Carmine Buschini : Carlo Bandera;

: Carlo Bandera; Raniero Monaco: Mario Rizzi.