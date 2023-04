Il Patriarca 21 aprile su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Giovedì 20 aprile, in prima serata su Rai 1, è prevista la messa in onda dell’appuntamento intitolato Solo per amore di Un passo dal cielo. La fiction, appartenente al genere drammatico, ha come protagonista Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello. La puntata è visibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Un passo dal cielo Solo per amore, regista e dove è girato

Solo per amore di Un passo dal cielo è una produzione originale di Rai Fiction e della Lux Vide. I registi della serie sono Laszlo Barbo ed Enrico Ianniello. Il primo ha lavorato a titoli come Quel che resta e Niente di serio. Il secondo, come già detto, è anche tra gli attori protagonisti.

Le riprese di Un passo dal cielo si sono svolte tra il Cadore e le Dolomiti. Fra le zone toccate dalle riprese ci sono quelle di Auronzo, le Cinque Torri, il Passo Giau, la Valparola, e il Lago di Misurina. L’appuntamento di sette giorni fa ha ottenuto 3,8 milioni di telespettatori, con una share del 21,2%.

Un passo dal cielo Solo per amore, la trama

In Solo per amore di Un passo dal cielo, i protagonisti indagano su un misterioso omicidio. La vittima è una donna, il cui cadavere è rinvenuto sulle sponde di un fiume. L’inchiesta, come spesso avviene nella serie, è decisamente intricata e si snoda tra i boschi millenari e il mondo degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali con l’uso del legno vergine. Durante l’indagine, Manuela si trova inaspettatamente in pericolo. Per salvarla, Nathan, Vincenzo e Gregorio scelgono di collaborare.

Spoiler finale

In Solo per amore di Un passo dal cielo, Nathan è impegnato nella ricerca di Mirko. Quest’ultimo, infatti, è sparito nel nulla: in particolare, a causa di una forte delusione, è scappato di casa. Infine, hanno ampio spazio le vicende personali dei protagonisti. Mentre Manuela e Nathan sono sempre più vicini, decisamente diversa è la situazione tra Vincenzo e Carolina. La loro relazione entra ufficialmente in crisi dopo il ritorno in valle di Eva. Carolina, così, compie un errore a cui non è semplice rimediare.

Un passo dal cielo Solo per amore, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nell’episodio dal titolo Solo per amore di Un passo dal cielo.

Giusy Buscemi : Manuela Nappi;

: Manuela Nappi; Enrico Ianniello : Vincenzo Nappi;

: Vincenzo Nappi; Gianmarco Pozzoli : Huber;

: Huber; Rocio Munoz Morales : Eva Fernandez;

: Eva Fernandez; Serena Iansiti : Caterina Volpe;

: Caterina Volpe; Giorgio Marchesi : Luciano Paron;

: Luciano Paron; Giulia Vecchio : Adele;

: Adele; Marco Rossetti: Nathan.