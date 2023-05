Un passo dal cielo Nido d’amore su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Giovedì 4 maggio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda della puntata Nido d’amore di Un passo dal cielo. La fiction, appartenente al genere drammatico, ha come protagonisti Enrico Ianniello e Giusy Buscemi. L’episodio è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Un passo dal cielo Nido d’amore, regista e dove è girato

Un passo dal cielo è una produzione originale di Rai Fiction e della Lux Vide. I registi della serie sono Laszlo Barbo ed Enrico Ianniello. Il primo ha lavorato a titoli come Quel che resta e Niente di serio. Il secondo, come già detto, è anche tra gli attori protagonisti.

Le riprese di Un passo dal cielo si sono svolte tra il Cadore e le Dolomiti. Fra le zone toccate dalle riprese ci sono quelle di Auronzo, le Cinque Torri, il Passo Giau, la Valparola, e il Lago di Misurina.

Un passo dal cielo Nido d’amore, la trama

In Nido d’amore di Un passo dal cielo, i protagonisti devono indagare su un nuovo, complicato caso. È stato ritrovato il corpo privo di vita di un imprenditore, noto in tutta la valle per la sua attività di fabbricante di sci. Come di consueto, la vittima è stata uccisa e Manuela e Vincenzo lavorano insieme per rintracciare l’omicida.

Intanto, Manuela è serena dopo aver iniziato una relazione con Gregorio. Non appena pensa di aver ritrovato la pace, però, il passato torna e la turba non poco. In particolare, in città arriva il suo ex capo, mandando in crisi l’agente. Tale turbamento potrebbe già compromettere il legame appena creato.

Spoiler finale

In Nido d’amore di Un passo dal cielo ci sono molte tensioni nella vita privata di Vincenzo. Oltre alle difficoltà sul lavoro, il protagonista è turbato per il rapporto con Carolina. Alle tensioni già accumulate nelle scorse puntate si aggiunge la presenza di una suocera decisamente invadente. Vincenzo e Carolina, dunque, hanno un confronto per chiarire definitivamente la situazione. Infine, Mirko cerca di ricucire dei vecchi legami che sembravano essere compromessi. Nella missione è aiutato da Nathan.

Un passo dal cielo Nido d’amore, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nell’episodio di Un passo dal cielo.

Giusy Buscemi : Manuela Nappi;

: Manuela Nappi; Enrico Ianniello : Vincenzo Nappi;

: Vincenzo Nappi; Gianmarco Pozzoli : Huber;

: Huber; Rocio Munoz Morales : Eva Fernandez;

: Eva Fernandez; Serena Iansiti : Caterina Volpe;

: Caterina Volpe; Giorgio Marchesi : Luciano Paron;

: Luciano Paron; Giulia Vecchio : Adele;

: Adele; Marco Rossetti: Nathan.