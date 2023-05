Un passo dal cielo Il guardiano del lago su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Venerdì 5 maggio, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda delle puntate Opportunità di crescita e Caldo anomalo di The Good Doctor. La serie è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

The Good Doctor Opportunità di crescita, regista e dove è girato

Opportunità di crescita e Caldo anomalo di The Good Doctor sono una produzione della 3AD, EnterMedia Content, ABC Signature e Sony Pictures Television. L’ideatore del titolo è David Shore, che in diversi episodi figura anche come regista.

Opportunità di crescita e Caldo anomalo di The Good Doctor sono diretti da Daniel Dae Kim, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Blake, David Renaud e David Hoselton. Le riprese si sono svolte in Canada, nonostante la serie sia ambientata in un ospedale di San Jose, in California.

La sesta stagione della fiction è composta da un totale di 22 episodi. La Rai ha scelto di trasmetterne due alla settimana, nella prima serata del venerdì. Il finale di stagione, salvo cambi di palinsesto, è previsto per il 30 giugno.

The Good Doctor Opportunità di crescita, la trama

In Opportunità di crescita, durante la notte di Halloween arriva in ospedale una piccola paziente. Il suo nome è Skyler e si presenta con un sospetto problema cardiaco. I primi esami clinici, però, smentiscono tale ipotesi.

Dopo vari approfondimenti, nella puntata di The Good Doctor i protagonisti scoprono che Skyler soffre di una malattia genetica che le ha compromesso il fegato. Per salvarsi ha bisogno di un nuovo organo ma la ricerca di un donatore compatibile è più complicata del previsto. Park, Jonny e Danny, intanto, curano Chris, che giunge in struttura con un cancro al pancreas. Dietro la sua malattia si nasconde una storia famigliare complessa, che colpisce tutto il personale ospedaliero.

Caldo anomalo, la trama

In Caldo anomalo di The Good Doctor, Shaun e Powell devono lavorare insieme su un caso clinico molto complicato. A peggiore le cose ci sono le tensioni tra i due, al punto che il personaggio interpretato da Freddie Highmore sceglie di estrometterla dal caso. Infine, per colpa di una ondata di calore, in ospedale arrivano diversi anziani. Un blackout nella struttura, però, mette a rischio la vita di diversi pazienti.

The Good Doctor Opportunità di crescita, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in The Good Doctor.

Freddie Highmore : Shaun Murphy;

: Shaun Murphy; Richard Schiff : Aaron Glassman;

: Aaron Glassman; Hill Harper : Marcus Andrews;

: Marcus Andrews; Brandon Larracuente : Danny Perez;

: Danny Perez; Savannah Welch: Danica Powell.