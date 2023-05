Un passo dal cielo L’ultima verità su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Lunedì 8 maggio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda de L’ultima verità, finale di stagione di Un passo dal cielo. La fiction è visibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Un passo dal cielo L’ultima verità, regista e dove è girato

Il finale di stagione di Un passo dal cielo è in programmazione eccezionalmente per la giornata di lunedì. La causa è da rintracciare nel calcio. La TV di Stato, infatti, ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta e in chiaro le semifinali della Roma e della Juventus in Europa League. Le partite sono in calendario per i prossimi due giovedì, ovvero l’11 e il 18 maggio, sostituendo di fatto la fiction.

L’ultima verità di Un passo dal cielo è, come tutta la serie, una produzione originale di Rai Fiction e della Lux Vide. I registi della serie sono Laszlo Barbo ed Enrico Ianniello. Le riprese si sono svolte tra il Cadore e le Dolomiti. Fra le zone toccate dalle riprese ci sono anche Auronzo, le Cinque Torri, il Passo Giau, la Valparola, e il Lago di Misurina.

Un passo dal cielo L’ultima verità, la trama

L’ultima verità di Un passo dal cielo intende chiarire i misteri e i dubbi che ancora avvolgono le storie dei personaggi principali. Tra queste vi è la morte di Roberta. Le prime rivelazioni sul fatto sono arrivate già nel corso dell’ultima puntata. Ne L’ultima verità, però, Luciano Paron è costretto a fornire delle spiegazioni in merito ad alcune sue azioni decisamente controverse. Grazie a tali dichiarazioni, i protagonisti hanno la sensazione di poter trovare i veri responsabili.

Spoiler finale

In Un passo dal cielo Nathan, Adele e Manuela lavorano insieme per cercare di salvare il giovane Mirko dall’influenza del padre. Inoltre, arriva il momento di avere giustizia per Gregorio. Infine, nel corso dell’ultimo episodio della stagione Vincenzo e Carolina sono costretti a prendere una scelta definitiva sul loro rapporto. L’unione, nelle scorse puntate, è stata messa a dura prova in primis dalla gelosia del protagonista. Inoltre, a complicare ulteriormente le cose ci ha pensato la suocera e il ritorno di Eva. Vincenzo e Carolina saranno in grado di superare le divergenze?

Un passo dal cielo L’ultima verità, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Un passo dal cielo.

Giusy Buscemi : Manuela Nappi;

: Manuela Nappi; Enrico Ianniello : Vincenzo Nappi;

: Vincenzo Nappi; Gianmarco Pozzoli : Huber;

: Huber; Rocio Munoz Morales : Eva Fernandez;

: Eva Fernandez; Serena Iansiti : Caterina Volpe;

: Caterina Volpe; Giorgio Marchesi : Luciano Paron;

: Luciano Paron; Giulia Vecchio : Adele;

: Adele; Marco Rossetti: Nathan.