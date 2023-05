Selling Sunset serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Mercoledì 17 maggio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda delle puntate A pezzi e Silenzioso e rumoroso di The Good Doctor. Gli episodi, come di consueto, sono visibili in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

The Good Doctor A pezzi, regista e dove è girato

A pezzi e Silenzioso e rumoroso come tutta la serie sono una produzione della 3AD, EnterMedia Content, ABC Signature e Sony Pictures Television. L’ideatore del titolo è David Shore, che in diversi episodi figura anche come regista.

A pezzi e Silenzioso e rumoroso di The Good Doctor sono diretti da Daniel Dae Kim, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Blake, David Renaud e David Hoselton. Le riprese si sono svolte in Canada, nonostante la serie sia ambientata in un ospedale di San Jose, in California.

La sesta stagione della fiction è composta da un totale di 22 episodi. Da questa settimana, la TV di Stato ha scelto di cambiare la programmazione, mandando in onda quattro appuntamenti alla settimana, nella prima serata del mercoledì e del venerdì.

The Good Doctor A pezzi, la trama

In A pezzi di The Good Doctor, Shaun è alle prese con un caso clinico complesso. In ospedale, infatti, arriva un uomo in sovrappeso che, pur di compiacere il fratello, si induce una pericolosa aritmia.

Nella struttura, intanto, arriva Lily, nuova fidanzata di Park. Sin da subito, l’equipe comprende che le condizioni della ragazza sono gravi. Una infezione sinusale, infatti, si è propagata e si è diffusa verso il cervello. Park e Morgan, che lavorano sul caso, hanno delle tensioni. Infine, dopo alcune titubanze, Lim ha scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico che la dovrebbe rimettere in piedi.

Silenzioso e rumoroso, la trama

Oltre A pezzi, il 17 maggio è prevista anche la messa in onda della puntata dal titolo Silenzioso e rumoroso di The Good Doctor. In essa, i medici dell’ospedale sono impegnati per curare un ragazzo inserito nella lista dei trapianti per ricevere un nuovo intestino. Perez, intanto, è riammesso in ospedale, seppur deve lavorare sotto la supervisione di Jordan.

The Good Doctor A pezzi, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati negli episodi A pezzi e Silenzioso e rumoroso di The Good Doctor.

Freddie Highmore : Shaun Murphy;

: Shaun Murphy; Richard Schiff : Aaron Glassman;

: Aaron Glassman; Hill Harper : Marcus Andrews;

: Marcus Andrews; Brandon Larracuente : Danny Perez;

: Danny Perez; Savannah Welch: Danica Powell.