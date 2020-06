Assassinio in diretta film Tv8

Ha per titolo Assassinio in diretta il film proposto oggi da Tv8. La pellicola è di genere thriller con ingredienti drammatici e scene ad alto tasso di adrenalina.

La durata è di un’ora e 28 minuti, la produzione è statunitense ed è datata 2019. Il film arriva per la prima volta sul piccolo schermo. È andato in onda soltanto sulla rete televisiva svizzera in lingua italiana RSI La1 lo scorso 23 marzo.

Assassinio in diretta – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Christopher Ray. Personaggi principali sono Naomi Spencer la protagonista interpretata da Chrishell Stause e Jake Everett a cui dà il volto l’attore Jason Dolley.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti in particolare a Buffalo città nello stato di New York. La produzione è della Rented Mule Films.

Il titolo originale è Staged Killer.

Assassinio in diretta – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la giovane Naomi Spencer, una conduttrice molto popolare che gestisce un talk show seguito da un pubblico fedele. Accanto a lei c’è il co-conduttore Robert con cui divide i ruoli nella trasmissione.

Naomi è sposata con l’architetto Trent. La coppia è felice ma con alcuni problemi economici. Nei programmi futuri per i due c’è di diventare genitori. Ad un certo punto però lo show di Naomi comincia ad avere alcune défaillance. Il pubblico mostra di non gradirlo più come prima. E Bisognerebbe trovare un’idea per risollevarne i contenuti.

Un giorno Naomi incontra per caso Jake Everett, un vecchio compagno del college con cui era stata molto amica. Insieme avevano organizzato gli show universitari. La loro amicizia era terminata bruscamente quando Jake era stato sospettato dell’omicidio di un popolare quarterback. Da allora Naomi non l’aveva più visto.

Quando lo incontra di nuovo Jake ha problemi di lavoro. Naomi ricordando le sue capacità di intrattenimento gli propone un impiego nell’emittente dove lavora. Jake entusiasma tutti. Il giovane comincia a farsi conoscere nel settore del talk show. Però mentre il programma riconquista il proprio successo, cominciano ad avvenire eventi singolari.

Il finale del film

Intanto il partner di Naomi, Robert, è vittima di un infarto fatale. Jake non ci mette molto a prenderne il posto nello show. Mentre il programma riconquista vertiginosamente il proprio pubblico, la vita di Naomi va in pezzi.

Infatti Jake si dimostra sempre più possessivo nei suoi riguardi. E molto presto la conduttrice intuisce che i sentimenti di Jake vanno molto al di là dell’amicizia. L’uomo infatti ha disposto a tutto pur di conquistarla. Non ha esitato ad uccidere una volta, e lo farà di nuovo. È importante dunque fermarlo perché Jake è un vero e proprio psicopatico. Fin dai tempi dell’università infatti aveva una vera e propria ossessione nei confronti di Naomi che non lo aveva mai notato.

Assassinio in diretta – il cast completo

Di seguito il cast del film Assassinio in diretta e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori