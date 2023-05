Blue Bloods 22 maggio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Negli scorsi giorni, Amazon Prime Video ha annunciato di essere a lavoro su Costiera. La serie è la prima Original italiana ad essere prodotta in Italia ma girata in inglese. La produzione appartiene al genere thriller.

Costiera, la serie distribuita in tutto il mondo a partire dal 2024

La serie Costiera è una co – produzione di Amazon Prime Video e di Lux Vide, società del gruppo Fremantle. Ad oggi non è chiaro quante puntate compongono la prima stagione. Quel che è certo è che è disponibile nel 2024 ed è visibile in tutto il mondo.

Costiera è un progetto internazionale. A dimostrazione di questo vi è il fatto che il regista sia il pluripremiato Adam Bernstein. Quest’ultimo, in passato, ha vinto un Emmy Award e ha lavorato a titoli come Better Call Saul, Breaking Bad, Fargo, Scrubs e Orange is the New Black.

La trama è ambientata tra le bellezze della Costiera Amalfitana, dove si sono svolte le riprese. Gli sceneggiatori, infine, sono Elena Bucaccio (Diavoli) e Francesco Arlanch (Che Dio ci aiuti e Doc – Nelle tue mani).

Costiera, la trama

Al centro della trama di Costiera vi è il personaggio di Daniel De Luca. Quest’ultimo è un ex marine italo – americano che, dopo una vita nell’esercito, ha scelto di prestare servizio in uno degli hotel più esclusivi di Positano. Qui, in particolare, aiuta i facoltosi turisti della struttura a tirarsi fuori dai guai, permettendogli di tornare a casa sani e salvi dopo la vacanza.

Spoiler finale

Daniel, in Costiera, è ospitato dal proprietario dell’hotel. I due sono strettamente collegati tra loro da un caso di cronaca nera. La figlia dell’imprenditore, infatti, è stata rapita. L’unica persona ad aver visto fugacemente il volto del rapitore è proprio il protagonista. Quest’ultimo, di conseguenza, è il solo che può dare la caccia al criminale.

Costiera, le parole dei produttori

Al momento, non sono rese note informazioni in merito al cast di Costiera. L’arrivo della produzione è accolto con grande entusiasmo da James Farrell di Amazon Studios: “Trasporteremo gli spettatori in Costiera Amalfitana, dove tutto può sembrare perfetto, ma non tutto è come appare”.

Luca Bernabei di Lux Vide ha aggiunto: “Sono davvero elettrizzato. L’appeal internazionale della serie sottolinea la portata globale delle nostre produzioni. Siamo convinti che Costiera ci consentirà di continuare a mostrare l’Italia e il nostro stile di vita al mondo, questa volta tramite una storia contemporanea ambientata in un contesto lussuoso”.