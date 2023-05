Chicago MED il 25 maggio su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Netflix, a partire dalle ore 09:00 di giovedì 25 maggio, rende disponibile alla visione la serie tv Fubar. Nell’atteso titolo si mischiano gli elementi tipici del thriller con quelli della commedia.

Fubar serie tv, regista e dove è girata

La serie tv Fubar è una produzione originale della Blackjack Films Inc e della Skydance Television. L’ideatore nonché sceneggiatore è Nick Santora, che ha lavorato a titoli di grande successo come Law e Order, Lie to me, Prison Break e The Guardian. Il regista, invece, è Phil Abraham, già dietro la macchina da presa di Ozark, The Strain e Orange is the new black.

Fubar è composta da un totale di otto puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 45 minuti. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Intorno alla produzione, come già accennato, c’è grande attesa, in quanto segna l’esordio in una serie tv di Arnold Schwarzenegger.(Terminator, Commando, Il sesto giorno). Ad oggi non è chiaro se il titolo proseguirà con un secondo capitolo.

Fubar serie tv, la trama

La trama della serie tv Fubar verte intorno al personaggio di Luke, che ha il volto proprio di Arnold Schwarzenegger. Quest’ultimo è un agente segreto che presta servizio per la CIA. Oramai ha 65 anni ed è prossimo alla pensione.

Poco prima del meritato riposo, però, riceve una telefonata da parte del suo superiore Barry, interpretato da Milan Carter. Barry, infatti, lo contatta per affidargli quella che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere l’ultima missione della sua carriera.

Spoiler finale

Nel corso della serie tv Fubar, il protagonista Luke deve recarsi in un Paese straniero. Qui cerca di mettere in salvo un altro agente segreto. Inoltre, ha il delicato compito di prelevare dai nemici un’arma di distruzione di massa.

Una volta giunto sul posto, però, il personaggio principale trova la figlia Emma (Monica Barbaro). Anche lei, infatti, presta servizio per la CIA e Luke, ovviamente, non ne era a conoscenza. A questo punto, padre e figlia collaborano nel tentativo di risolvere la complessa missione. I due, lavorando l’uno al fianco dell’altro, comprendono di non conoscersi affatto: il loro rapporto, infatti, è basato su reciproche menzogne.

Fubar serie tv, il cast

Di seguito il cast di attori coinvolti nelle riprese nella serie tv Fubar, al via su Netflix a partire da giovedì 25 maggio.

Arnold Schwarzenegger ;

; Monica Barbaro ;

; Milan Carter ;

; Fortune Feimster ;

; Travis Van Winkle ;

; Andy Buckley ;

; Barbara Eve Harris ;

; Fabiana Udenio ;

; Jay Baruchel ,

, Aparna Brielle ;

; Gabriel Luna.