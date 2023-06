New Amsterdam 21 giugno su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

La dodicesima stagione di Delitti in Paradiso debutta il 21 giugno su Rai 2 con la puntata La grande oscurazione. L’episodio appartiene al genere thriller e ha una durata di circa 60 minuti. È possibile vedere l’appuntamento anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Delitti in Paradiso La grande oscurazione, regista e dove è girato

La grande oscurazione di Delitti in Paradiso rappresenta, come detto, l’inizio della dodicesima stagione della serie ideata da Robert Thorogood. La puntata è una produzione originale della Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Television.

Il dodicesimo capitolo ha debuttato ufficialmente lo scorso 6 gennaio sull’emittente britannica BBC One. In totale, la stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. La TV di Stato ne propone uno alla settimana, nella prima serata del mercoledì. Per questo, salvo cambiamenti di palinsesto, il finale di stagione è previsto sulla seconda rete Rai per il prossimo 9 agosto.

La trama di Delitti in Paradiso 12 è ambientata nell’immaginaria isola di Saint Marie. Quest’ultima, nella realtà, corrisponde a Guadalupa, isola dell’Arcipelago delle Antille Francesi dove si sono svolte le riprese.

Delitti in Paradiso La grande oscurazione, la trama

Ne La grande oscurazione di Delitti in Paradiso, un gruppo di astronomi è pronto ad osservare con i propri telescopi una rara e importante eclissi. Per farlo, scelgono di recarsi nei pressi di una nota scogliera dell’Isola. Durante l’evento, però, un famoso esperto è ritrovato privo di vita.

Inizialmente, gli inquirenti che intervengono sulla scena pensano a un incidente. In particolare, l’ipotesi è quella che la vittima sia caduta mentre tentava di trovare la migliore posizione per osservare il fenomeno.

Spoiler finale

Con il procedere dell’indagine, durante La grande oscurazione di Delitti in Paradiso emerge uno scenario differente. L’astronomo, infatti, era accusato di aver copiato quella che, in seguito, è divenuta la sua teoria più importante. Per questo, la polizia non esclude neanche il suicidio. I protagonisti, in realtà, non credono né alla prima né alla seconda teoria. Un particolare, infatti, li convince che la vittima sia stata in realtà uccisa da qualcuno.

Delitti in Paradiso La grande oscurazione, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata La grande oscurazione, in onda su Rai 2 mercoledì 21 giugno.

Ralf Little : Neville Park;

: Neville Park; Tahl Miles : Marlon Pryce;

: Marlon Pryce; Shantol Jackson : Naomi Thomas;

: Naomi Thomas; Ginny Holder : Darlene Curtis;

: Darlene Curtis; Kent Riley : Andrew Buckley;

: Andrew Buckley; Chelsea Edge: Sophie Chambers.