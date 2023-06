Tutti mentono 30 giugno su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Mercoledì 28 giugno, in prima serata su Rai 2, prosegue la dodicesima stagione di Delitti in Paradiso con la puntata Morte nel bunker. L’episodio, come al solito, è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Delitti in Paradiso Morte nel bunker, regista e dove è girata

Morte nel bunker di Delitti in Paradiso rappresenta, come detto, l’inizio della dodicesima stagione della serie ideata da Robert Thorogood. La puntata è una produzione originale della Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Television.

Il dodicesimo capitolo ha debuttato ufficialmente lo scorso 6 gennaio sull’emittente britannica BBC One. In totale, la stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. La TV di Stato ne propone uno alla settimana, nella prima serata del mercoledì. Per questo, salvo cambiamenti di palinsesto, il finale di stagione è previsto sulla seconda rete Rai per il prossimo 9 agosto.

La trama di Delitti in Paradiso 12 è ambientata nell’immaginaria isola di Saint Marie. Quest’ultima, nella realtà, corrisponde a Guadalupa, isola dell’Arcipelago delle Antille Francesi dove si sono svolte le riprese.

Delitti in Paradiso Morte nel bunker, la trama

Nel corso di Morte nel bunker, i protagonisti sono allertati dopo il ritrovamento di un cadavere in un bunker sotterraneo. La vittima è Kit Martin, noto sull’isola per aver fondato e finanziato una delle principali comunità di survivalisti della zona.

Gli esami autoptici effettuati sulla salma permettono agli inquirenti di scoprire che la causa della morte è l’avvelenamento. Tuttavia, non c’è alcuna evidenza che possa trattarsi di un omicidio. Nessuno sapeva che la vittima si sarebbe recata nel bunker sotterraneo. Inoltre, le telecamere di videosorveglianza del fortino hanno confermato che i soli ad essere entrati nel luogo protetto sono gli agenti e lo stesso Martin. L’ipotesi prevalente, dunque, è il suicidio, che però non convince Neville Parker.

Spoiler finale

Durante Morte nel bunker di Delitti in Paradiso hanno spazio anche le vicende private. Il protagonista Parker continua a frequentare Sophie, seppur non mancano i guai. Marlon Pryce, invece, è intenzionato ad iscriversi a un corso per diventare sergente. Il commissario, però, non è d’accordo e prova a fargli cambiare idea.

Delitti in Paradiso Morte nel bunker, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata Morte nel bunker, in onda su Rai 2 mercoledì 28 giugno.

Ralf Little : Neville Park;

: Neville Park; Tahl Miles : Marlon Pryce;

: Marlon Pryce; Shantol Jackson : Naomi Thomas;

: Naomi Thomas; Ginny Holder : Darlene Curtis;

: Darlene Curtis; Kent Riley : Andrew Buckley;

: Andrew Buckley; Chelsea Edge: Sophie Chambers.