La Promessa, le trame dal 3 al 7 luglio

Condividi su

La Promessa, soap opera di Canale 5 in onda alle 14:45, prosegue la propria programmazione italiana nella settimana da lunedì 3 a venerdì 7 luglio. Le puntate sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

La Promessa 3 7 luglio, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 3 7 luglio, le trame

Ne La Promessa di lunedì 3 luglio, Curro si rende conto che Cruz prova odio nei suoi confronti. Tale consapevolezza gli crea più di un malumore, specie perché non ne comprende i motivi. Manuel ha delle tensioni con i genitori, mentre Jana è determinata a parlare con Curro, convinta che sia il fratello.

Il martedì, invece, Alonso e Cruz si arrabbiano dopo aver letto sul giornale della vittoria di Manuel nella gara di volo. Jimena difende il giovane, che apprezza e la invita a fare un volo insieme. Catalina, inoltre, è preoccupata per la situazione finanziaria in cui versa la tenuta.

Le trame degli altri appuntamenti

La settimana dal 3 al 7 luglio de La Promessa prosegue nel mercoledì, quando Petra sostituisce Pia e tratta male tutta le servitù. Jana si sfoga con Maria e, nel frattempo, evita Manuel, che invece cerca un chiarimento.

Giovedì 6 luglio, Simona confessa che le lettere ricevute dai figli sono false. Il personaggio interpretato da Carmen Flores ammette di essersele scritte da sola per smentire Pia, che è convinta che i figli di Simona siano irriconoscenti in quanto non le scrivono.

Infine, nella puntata de La Promessa di venerdì 7 luglio, Curro tenta di aggredire Jana. Quest’ultima, per fortuna, è salvata da Manuel, che è scioccato per ciò che ha visto. Il protagonista decide, così, di allontanare il cugino. La Signora Marchesa, infine, ha deciso di tenere una grande festa per festeggiare il proprio compleanno.

La Promessa 3 7 luglio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati negli episodi de La Promessa in onda dal 3 al 7 luglio.

Ana Garces : Jana;

Jordi Coll : Tomas;

Eva Martin : Cruz;

Manuel Regueiro : Alonso;

Maria Castro : Pia;

Joaquin Climent : Romulo;

Arturo Sanchez : Manuel;

Carmen Flores: Simona.