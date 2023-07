Mediaset fiction 2023-2024, annunciati i titoli: c’è Vanina Guarrasi con Giusy Buscemi

Condividi su

Mercoledì 5 luglio, alle 21:25 su Canale 5, New Amsterdam chiude per sempre i battenti con la puntata Come posso aiutare?. L’episodio, come sempre avviene nel Biscione, è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

New Amsterdam Come posso aiutare?, regista e dove è girata

Come posso aiutare? di New Amsterdam è una produzione originale di Universal Television, Mount Moriah e Pico Creek Productions. I registi sono Ryan Eggold, Olenka Denysenko e Nestor Carbonell. La sceneggiatura, invece, è scritta da David Schulner, Aaron Ginsburg e Laura Valdivia.

Come già detto, con Come posso aiutare? New Amsterdam chiude definitivamente i battenti. Il titolo, nel quinto capitolo, è composto da un totale di 13 puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 40 – 45 minuti. La trama è liberamente ispirata al romanzo Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto da Eric Manheimer. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, a New York.

Su Canale 5, il medical drama ha ottenuto degli ascolti non proprio esaltanti. Gli appuntamenti trasmessi sette giorni fa, ad esempio, hanno convinto solo 1,5 milioni di telespettatori, per una share complessiva del 10,4%.

New Amsterdam Come posso aiutare?, la trama

In Come posso aiutare? di New Amsterdam, per Max si tratta dell’ultimo giorno da direttore sanitario dell’ospedale. Il protagonista, infatti, ha scelto, seppur con sofferenza, di lasciare il lavoro per recarsi a Ginevra, in Svizzera. Qui ha l’onore di poter collaborare con l’OMS, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Prima di cambiare vita e lasciare New York, decide di passare del tempo in compagnia della figlia Luna. Sceglie, così, di portarla alla Parata delle Sirene. Il lavoro lo costringe a tornare nella struttura ospedaliera, dove è in corso una emergenza.

Spoiler finale

Durante Come posso aiutare? di New Amsterdam, i protagonisti prendono in cura una donna originaria dell’Ucraina, che è riuscita a scappare con suo figlio dall’orrore della guerra. La paziente giunge al pronto soccorso con forti dolori addominali e con un vasto sfogo cutaneo. Le sue condizioni sono abbastanza gravi, ma i medici faticano a realizzare una diagnosi.

New Amsterdam Come posso aiutare?, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il finale di serie di New Amsterdam, in onda mercoledì 5 luglio nella prima serata di Canale 5.

Ryan Eggold : Max Goodwin;

: Max Goodwin; Janet Montgomery : Lauren Bloom;

: Lauren Bloom; Jocko Sims : Floyd Reynolds;

: Floyd Reynolds; Tyler Labine : Iggy Froome;

: Iggy Froome; Sandra Mae Frank: Elizabeth Wilder.