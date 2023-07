Delitti ai Caraibi, puntate 11 luglio su Rete 4: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Martedì 11 luglio, in prima serata su Rai 2, è proposto il finale di stagione di CSI Vegas, che termina con le puntate Sangue e pistacchio e Le ultime parole. È possibile assistere agli episodi anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

CSI Vegas Sangue e pistacchio, regista e dove è girata

CSI Vegas è un sequel di CSI, nonché quarto spin off della nota serie che ha debuttato nel lontano 2000. L’ideatore è Jason Tracey, mentre la produzione è a cura della CBS Studios, della Jerry Bruckheimer Television e Trace Pictures.

I registi sono Ryan Lee, Erika Vazquez, Siena Butterfield, Marisa Tan e Graham Thiel. La sceneggiatura, invece, è a cura di Gina Lamar, Kenneth Fink e Allison Liddi Brown. La seconda stagione di CSI Vegas è composta da un totale di 21 episodi. Le riprese si sono svolte negli USA e, più in particolare, a Los Angeles.

C SI Vegas Sangue e pistacchio, la trama

I protagonisti, durante Sangue e pistacchio di CSI Vegas, indagano sulla morte di un noto meteorologo che lavora presso un’emittente televisiva locale. Il corpo senza vita dello scienziato è ritrovato all’interno di una fabbrica. C’è un dettaglio che attira le attenzioni degli investigatori. Il cadavere, infatti, è sepolto da una fitta coltre di gusci di pistacchio.

Nel frattempo, in Sangue e pistacchio di CSI Vegas, Max riflette sulla persona da promuovere a ruolo di supervisore. Folsom, invece, fatica a trovare un equilibrio tra la vita privata e quella lavorativa.

Le ultime parole, la trama

Oltre a Sangue e pistacchio, l’11 luglio su Rai 2 c’è anche l’appuntamento dal titolo Le ultime parole. In esso, Folsom deve affrontare dei giorni complessi. Sua madre, da qualche tempo coinvolta in un giro di spaccio di droga, è stata uccisa. Il suo corpo, in particolare, è ritrovato nei pressi di un magazzino.

Josh, essendo coinvolto in prima persona dalla vicenda, è estromesso dalle indagini. Tuttavia, il personaggio interpretato da Matt Lauria non ha alcuna intenzione di stare a guardare i colleghi. Così opta per investigare da solo e di nascosto. Tale scelta, però, rischia di provocargli non pochi problemi.

CSI Vegas Sangue e pistacchio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del finale della seconda stagione di CSI Vegas, visibile l’11 luglio su Rai 2.

Paula Newsome : Max;

Matt Lauria : Josh Folsom ;

Mandeep Dhillon : Allie;

Ariana Guerra : Serena Chavez;

Lex Medlin : Beau Finado;

Marg Helgenberger : Catherine.