Delitti ai Caraibi 4 luglio su Rete 4: trama, cast, spoiler finale

Rete 4, nella prima serata di martedì 4 luglio, propone al pubblico le prime due puntate di Delitti ai Caraibi, intitolate Adolescenti in fuga e Delitti in corsia. La serie, appartenente al genere thriller, è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Delitti ai Caraibi Adolescenti in fuga, regista e dove è girata

Adolescenti in fuga e Delitti in corsia di Delitti ai Caraibi sono una produzione originale della Francia. Qui, infatti, è andata in onda per la prima volta nel 2019 sull’emittente France 2.

I registi degli appuntamenti sono Denis Thybaud e Stephane Kappes. Gli ideatori, invece, sono Eric Eider, Thierry Soler e Ivan Piettre. Le riprese si sono svolte presso Martinica, isola francese appartenente all’arcipelago delle Piccole Antille.

Delitti ai Caraibi è composta da tre stagioni. Quella del debutto conta otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. In Italia, la fiction non è inedita: il primo capitolo è stato già trasmesso nel 2020 su Fox Crime, mentre il secondo nel 2022 su Sky Investigation.

Delitti ai Caraibi Adolescenti in fuga, la trama

In Adolescenti in fuga di Delitti ai Caraibi è protagonista Melissa. Quest’ultima, eccellente investigatrice e madre single, ha un nuovo incarico. Per questo, deve lasciare Parigi ed è trasferita nella località di Martinica, ai Caraibi. Di conseguenza, è costretta a trasferirsi in compagnia dei due figli adolescenti.

Il suo approccio nella nuova realtà non è semplice. Fin dal primo momento, infatti, deve abituarsi a uno stile di vita differente dal suo. Qui conosce il tenente Aurelien Charlery e il capitano Crivelli, con il quale instaura un rapporto particolare. La squadra lavora insieme su un caso complesso: il corpo di una giovane donna, infatti, è ritrovato privo di vita su una spiaggia dell’atollo.

Delitti in corsia, la trama

Oltre ad Adolescenti in fuga, il 4 luglio è proposto l’episodio Delitti in corsia di Delitti ai Caraibi. Melissa e i figli tentano ancora di ambientarsi e i rapporti tra il personaggio principale e Gaelle sono complicati. Le due, infatti, hanno dei caratteri opposti e questo contribuisce a creare delle tensioni. Intanto, gli agenti indagano per risolvere un omicidio. Alcuni pescatori, infatti, hanno rinvenuto un cadavere in delle reti.

Delitti ai Caraibi Adolescenti in fuga, il cast

Di seguito gli attori e i personaggi da loro interpretati in Delitti ai Caraibi.

Sonia Rolland : Melissa;

: Melissa; Beatrice de la Boulaye : Gaelle;

: Gaelle; Julien Beramis : Aurelien;

: Aurelien; Paul Lefevre: Lionel Alzan.