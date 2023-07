L’Isola delle trenta bare, episodi del 14 luglio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Chicago Fire prosegue la propria programmazione tv italiana nella prima serata di giovedì 13 luglio, con le puntate Completamente a pezzi e Il centro dell’universo. Gli episodi, come di consueto, sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Chicago Fire Completamente a pezzi, regista e dove è girata

Completamente a pezzi e Il centro dell’universo di Chicago Fire sono una produzione di Wolf Entertainment e di Universal Television. Tra i produttori esecutivi del titolo figurano il già citato Dick Wolf e il braccio destro Matt Olmstead. Oltre a loro ci sono Derek Haas, Joe Chappelle e Michael Brandt. La regia è a cura di Matt Earl Beesley e Lisa Robinson. La sceneggiatura, invece, è scritta da Matt Whitney, Michael Gilvary e Andrea Newman. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago Fire Completamente a pezzi, la trama

In Completamente a pezzi di Chicago Fire, Kidd non è più intenzionata ad aspettare per avere un ufficio tutto suo. In quanto tenente, allora, sceglie di coinvolgere Carver, Tony e Capp in un progetto di ristrutturazione della zona lavanderia.

Kelly Severide, intanto, è costretto a collaborare di nuovo con il detective Pryma. I due, però, faticano a trovare un’intesa, soprattutto per ciò che è accaduto tra loro negli scorsi appuntamenti.

Infine, in Completamente a pezzi di Chicago Fire i pompieri rispondono a una chiamata di emergenza complicata. Un importante cinema della città, infatti, ha preso fuoco.

Il centro dell’universo, la trama

Oltre a Completamente a pezzi, il 13 luglio è proposto l’episodio Il centro dell’universo di Chicago Fire. In esso, Kidd apprende alcune informazioni in merito a Carver. In particolare, il personaggio interpretato da Miranda Rae Mayo comprende che il nuovo vigile del fuoco della 61 sta attraversando un periodo complesso dal punto di vista personale.

Nel frattempo, Hermann e Mouch, tra i pompieri più esperti di tutto il dipartimento, ricevono un regalo inaspettato. Boden, infine, compie un salvataggio miracoloso di un bambino. Ciò lo porta a riflettere sul poco tempo che, a causa del lavoro, riesce a trascorrere con la famiglia.

Chicago Fire Completamente a pezzi, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle puntate di Chicago Fire in onda giovedì 13 luglio.

Taylor Kinney : Kelly Severide;

David Eigenberg : Christopher Hermann;

Eamonn Walker : Wallace Boden;

Christian Stolte : Mouch;

Joe Minoso : Joe Cruz;

Kara Killmer : Sylvie Brett;

Alberto Rosende : Blake Gallo;

Daniel Kyri : Darren Ritter;

Miranda Rae Mayo: Stella Kid.