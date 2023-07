Delitti in Paradiso 19 luglio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, nella prima serata di mercoledì 19 luglio, propone al pubblico la puntata di Delitti in Paradiso dal titolo La casa dei miracoli. L’episodio, appartenente al genere thriller, è visibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Delitti in Paradiso La casa dei miracoli, regista e dove è girata

La casa dei miracoli di Delitti in Paradiso è ideato da Robert Thorogood. La puntata è una produzione originale della Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Television.

Il dodicesimo capitolo ha debuttato ufficialmente lo scorso 6 gennaio sull’emittente britannica BBC One. In totale, la stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. La TV di Stato ne propone uno alla settimana, nella prima serata del mercoledì. Per questo, salvo cambiamenti di palinsesto, il finale di stagione è previsto sulla seconda rete Rai per il prossimo 9 agosto.

La trama di Delitti in Paradiso 12 è ambientata nell’immaginaria isola di Saint Marie. Quest’ultima, nella realtà, corrisponde a Guadalupa, atollo appartenente all’Arcipelago delle Antille Francesi dove si sono svolte le riprese.

Delitti in Paradiso La casa dei miracoli, la trama

Nel corso de La casa dei miracoli di Delitti in Paradiso, i protagonisti lavorano su un caso che ha scosso l’intera comunità. Nella cosiddetta Casa dei Miracoli, infatti, si celebra una festa di beneficenza. In particolare, la comunità ha aperto una raccolta fondi per aiutare i bambini abbandonati dell’atollo. La vittima è un ex ospite della struttura, che da ragazzino era in serie difficoltà economiche ma che, una volta cresciuto, è diventato ricco e famoso in tutto l’arcipelago.

Spoiler finale

Durante la puntata di Delitti in Paradiso, uno dei dipendenti ammette di essere il responsabile dell’omicidio. I poliziotti, però, non credono a tale confessione e scelgono di proseguire in ogni caso le proprie indagini. Così facendo, emergono una serie di segreti che coinvolgono varie persone vicine alla vittima.

Intanto, nell’appuntamento di Delitti in Paradiso il commissario Patterson non riesce a costruire un rapporto con la figlia Adriana. Sophie, infine, torna sull’isola e, così, può riprendere la relazione con Neville. La storia d’amore, però, deve affrontare presto nuove insidie.

Delitti in Paradiso La casa dei miracoli, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in La casa dei miracoli di Delitti in Paradiso.

Ralf Little : Neville Park;

: Neville Park; Tahl Miles : Marlon Pryce;

: Marlon Pryce; Shantol Jackson : Naomi Thomas;

: Naomi Thomas; Ginny Holder : Darlene Curtis;

: Darlene Curtis; Kent Riley : Andrew Buckley;

: Andrew Buckley; Chelsea Edge: Sophie Chambers.