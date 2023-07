Che Todd ci aiuti il 24 luglio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Che Todd ci aiuti, nuova serie crime di Rai 2, prosegue la propria messa in onda italiana nella prima serata del 24 luglio, quando sono trasmesse le puntate Chi sbaglia paga, È solo apparenza e Che il Podcast ci aiuti. Gli episodi, come al solito, sono visibili in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Che Todd ci aiuti Chi sbaglia paga, regista e dove è girata

Chi sbaglia paga, È solo apparenza e Che il Podcast ci aiuti di Che Todd ci aiuti sono una produzione originale degli Stati Uniti, dove ha debuttato nel 2022 sul canale CBS con il titolo So help me Todd. Le società che hanno lavorato alla creazione del prodotto sono CBS Studios, Stage 29 Productions e The Elizabeth Diaries.

Il creatore di Che Todd ci aiuti è Scott Prendergast. Tra i registi degli episodi spiccano i nomi di Michael Spiller, Amy York Rubin e Robert Duncan McNeill. Gli sceneggiatori, invece, sono Lisa Kyonga Parsons, Andy Berman, Elizabeth J.B. Klaviter, oltre al già citato Prendergast.

La serie, ad oggi, è composta da una sola stagione. Questa, a sua volta, ha all’attivo 21 puntate dalla durata di circa 50 minuti ciascuna. La TV di Stato ne propone tre alla settimana, nella giornata del lunedì. Le riprese si sono svolte in Canada.

Che Todd ci aiuti Chi sbaglia paga, la trama

Durante Chi sbaglia paga di Che Todd ci aiuti, i protagonisti lavorano per aiutare un noto atleta. Quest’ultimo è originario di Portland ed è famoso in tutto il mondo, in quanto è medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Lo sportivo, però, rimane vittima di un incidente aereo. Fortunatamente riesce a salvarsi, ma le sue condizioni sono comunque gravi, al punto che i medici che lo prendono in cura sono costretti a procedere con l’amputazione di una gamba.

In Chi sbaglia paga di Che Todd ci aiuti, la compagnia aerea rifiuta di assumersi la responsabilità per quanto è avvenuto.

È solo apparenza e Che il Podcast ci aiuti, le trame

In È solo apparenza di Che Todd ci aiuti, Margaret è intenzionata a divenire il membro di una fondazione che si occupa della conservazione degli edifici storici della città. Nell’incontro con la responsabile, però, si ritrova a difendere una cameriera dai soprusi verbali ricevuti da un suo superiore. La giovane lavoratrice, alla fine, è accusata di traffico di eroina e decide di chiedere aiuto proprio all’avvocata e a suo figlio.

Infine, oltre a Chi sbaglia paga ed È solo apparenza, è proposto anche l’appuntamento Che il Podcast ci aiuti di Che Todd ci aiuti. In esso, Margaret torna su un caso del passato. Tredici anni prima, infatti, ha difeso Antonia Suarez, una donna accusata di aver commesso un omicidio.

Nonostante gli sforzi, però, l’avvocata non è riuscita ad evitare la condanna all’assistita, che ora si trova in carcere ingiustamente. Il caso potrebbe riaprirsi dopo che, i due protagonisti, stringono una insolita alleanza con una conduttrice di un podcast.

Che Todd ci aiuti Chi sbaglia paga, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Che Todd ci aiuti.

Marcia Gay Harden : Margaret;

: Margaret; Skylar Astin : Todd;

: Todd; Madeline Wise : Allison;

: Allison; Tristen J. Winger : Lyle;

: Lyle; Inga Schlingmann: Susan.