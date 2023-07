Delitti ai Caraibi il 25 luglio su Rete 4: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 1, nella prima serata di martedì 25 luglio, propone la prima puntata di Hotel Portofino. La serie, appartenente al genere drammatico, è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Hotel Portofino, regista e dove è girata

Hotel Portofino è una produzione originaria inglese, realizzata dalla società Eagle Eye Drama. L’ideatore e sceneggiatore è Matt Baker, mentre la regia è a cura di Adam Wimpenny. Quest’ultimo, in carriera, ha diretto titoli molto noti, tra cui il film thriller Blackwood.

La prima stagione di Hotel Portofino è composta da sei episodi, che Rai 1 trasmette per tre settimane nella prima serata del martedì. In Italia il titolo non è inedito, in quanto era già in programmazione nel febbraio del 2022 sul canale a pagamento Sky Series. Le riprese si sono svolte nel nostro paese e, in particolare, a Portofino, Laurana e Rovigno, dove è ambientata la trama.

Hotel Portofino, la trama

La protagonista di Hotel Portofino è Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale inglese che, nel 1926, decide di dedicarsi all’imprenditoria. In particolare, si reca nell’allora Regno d’Italia e apre un lussuoso albergo.

Nella struttura, così, arrivano molti clienti facoltosi, soprattutto originari della Gran Bretagna. La volontà di Bella è quella di riuscire a creare un’attività che possa garantire alla sua famiglia il benessere e l’indipendenza economica.

Spoiler finale

Bella, in Hotel Portofino, non è sola. Al suo fianco, in questa nuova esperienza in Italia, c’è in primis il marito Cecil, che però, in diverse occasioni, ha un comportamento decisamente ambiguo.

Insieme a loro ci sono anche i figli Alice e Lucian, con quest’ultimo che è ancora sconvolto per gli orrori a cui ha dovuto assistere durante i combattimenti della prima guerra mondiale.

La vita dei protagonisti, in Liguria, non è semplice. In primis, a Hotel Portofino Bella deve riuscire a sfuggire dalle angherie di Vincenzo Danioni, sindaco corrotto della cittadina che agisce solo per tornaconto personale. Inoltre, è un periodo di grandi cambiamenti politici e sociali, causati soprattutto dall’ascesa al potere del partito Fascista e del suo leader Benito Mussolini, che ambisce a trasformare l’Italia in una dittatura.

Hotel Portofino, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hotel Portofino, serie tv in onda su Rai 1 a partire dal 25 luglio.

Natascha McElhone : Bella Ainsworth;

: Bella Ainsworth; Lucy Arkhurst : Julia Drummond Ward;

: Julia Drummond Ward; Oliver Dench : Lucian;

: Lucian; Olivia Morris : Alice;

: Alice; Mark Umbers : Cecil;

: Cecil; Pasquale Esposito: Vincenzo Danioni.